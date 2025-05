Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Athletic - Barcelona de la Liga Este Athletic Club - Barcelona corresponde a la jornada 38 de la Liga Tanto Athletic como el Barcelona se despiden de la Liga habiendo cumplido sus objetivos

El Athletic Club y el Barcelona ponen punto y final a su temporada después de haberse clasificado para la próxima edición de la Champions League. Además, los azulgranas han conseguido proclamarse campeones, por lo que todavía deben estar de celebraciones. Este clásico del fútbol español cayó en la jornada 38 de Liga y aunque no se jueguen nada será frenético y vibrante. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este choque que se juega en San Mamés.

A qué hora es el Athletic – Barcelona: horario del partido de la Liga

El Barcelona viaja a Bilbao para enfrentarse al Athletic Club en el partido que corresponde a la jornada 38 de la Liga en el choque que se disputa en San Mamés. Los pupilos de Hansi Flick se despiden de la temporada después de haber sido capaces de relevar al Real Madrid en el trono y conquistar así el título, por lo que no se juegan nada en este encuentro en el que el técnico alemán puede tirar de rotaciones y darle minutos a los menos habituales y a los que abandonarán el Barça este verano. Una vez acabe el choque los jugadores que no sean citados por sus selecciones iniciarán las vacaciones, ya que hay que recordar que los azulgranas no jugarán el Mundial de Clubes. Por otro lado, en el cuadro vasco han anunciado la renovación de Ernesto Valverde, ya que ha conseguido meter a su equipo en la próxima edición de la Champions League.

La Liga ha programado este apasionante Athletic – Barcelona que corresponde a la jornada 38 de la Liga del campeonato para este domingo 25 de mayo. El organismo que preside Javier Tebas ha fijado este partidazo en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con normalidad en la previa entre las aficiones para que el duelo entre azulgranas y vascos comience puntualmente en San Mamés.

Dónde ver por TV el Athletic – Barcelona y en qué canal de televisión online en vivo

La Liga llega a su fin con la última jornada y el colofón final lo pondrán el Athletic Club y el Barcelona. Los vascos han terminado terceros y el cuadro azulgrana ha salido campeón, por lo que recibe ese pequeño premio de ser el responsable de bajar el telón a la temporada. Lo hará en un campo mítico de nuestro país como es San Mamés.

Uno de los medios de comunicación que se hizo con una parte de los derechos televisivos para retransmitir diferentes partidos del campeonato español en nuestro país fue Movistar+. Este Athletic – Barcelona que corresponde a la jornada 38 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga. Hay que recordar que este canal es de pago y habrá que tener contratado el paquete que lo incluye para ver todo lo que suceda en San Mamés.

Además, todos los seguidores del cuadro vasco, del catalán y amantes del fútbol español en general podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Athletic – Barcelona de la jornada 38 de la Liga a través de la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como se puede acceder por su página web mediante un ordenador.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este partidazo de la jornada 38 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Athletic – Barcelona desde una hora y media antes del inicio y publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que se produzcan en San Mamés una vez acabe el encuentro.

Árbitro y estadio del partido Athletic – Barcelona

El Estadio de San Mamés, ubicado en la ciudad de Bilbao, será el escenario donde se dispute este apasionante Athletic – Barcelona de la jornada 38 de la Liga. Este campo, también conocido como La Catedral, fue levantado para reemplazar al recinto que llevaba su mismo nombre y fue inaugurado en 2013. Tiene aforo para unos 53.000 espectadores y se espera que haya una buena entrada este domingo para este choque.

Hace unos días se disputó en la ciudad de Bilbao la final de la Europa League y el Tottenham se proclamó campeón en San Mamés al imponerse al Manchester United. Allí también se han celebrado dos etapas de La Vuelta Ciclista a España y hay que recordar que la casa del Athletic Club ha sido escogida para ser sede del Mundial de 2030 que España organizará junto a Portugal y Marruecos.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Pablo González Fuertes para impartir justicia en el Athletic – Barcelona de la jornada 38 de la Liga. Al frente del VAR estará Carlos del Cerro Grande revisando todas las jugadas polémicas para, si es necesario, recomendarle a su compañero que vaya a analizarla a la pantalla que estará situada en la banda de San Mamés.