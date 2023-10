Aston Martin no se rinde y llevará actualizaciones al coche que Fernando Alonso pilotará este fin de semana durante el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. A falta de cinco carreras para finalizar el campeonato, y con los títulos mundiales ya en manos de Max Verstappen y Red Bull, la escudería británica todavía sigue soñando con recuperar el nivel que mostró durante la primera parte de la temporada.

«Tenemos algunas actualizaciones durante el fin de semana y estamos muy interesados ​​en ver cómo funcionan. En cierto modo, es una pena que sea un fin de semana de sprint porque nos gustaría tener más tiempo para realizar esas actualizaciones y ver cómo se comportarán los coches», explicó el director técnico de Aston Martin, Dan Fallows, antes de que empiecen a rugir los motores en el Circuito de las Américas.

En este sentido, reconoció que «será un gran desafío lograr esa comprensión» de las actualizaciones que van a introducir en los bólidos verdes «lo antes posible». «Estamos deseando ver cómo funcionan estas mejoras y, con suerte, es una pista en la que deberíamos ser razonablemente competitivos si podemos hacer todo bien”, auguró.

