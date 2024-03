Aston Martin explica el plan para renovar a Alonso: «Presionaremos y…»

Aston Martin se sigue reafirmando cada semana en que su principal propósito con Fernando Alonso es retenerle en su garaje más allá del término de este Mundial de 2024 de Fórmula 1 que ya ha comenzado. El jefe del equipo, Mike Krack, compareció ante los medios de comunicación este jueves en el Gran Premio de Arabia Saudí para asegurar que le presionarán para «que se quede». Todo depende de la decisión que tome el asturiano, que aún no ha confirmado que vaya a continuar compitiendo al máximo nivel.

Alonso se dio las primeras carreras para analizar su estado de forma y a partir de ahí decidir su futuro, que no tendría que pasar por seguir en Aston Martin. El español es uno de los 13 pilotos que no tienen su asiento asegurado para el siguiente campeonato y sabe que ser el único campeón del mundo sin contrato le posiciona como el más atractivo de la parrilla a sus 42 años. Es por ello que aún no ha dado el sí a su actual escudería, aunque sí que prometió que los primeros con los que se sentaría a negociar sería con los ingleses si opta por seguir ligado al Gran Circo.

De momento, olvidando el chasco en Bahrein, su estancia en Yeda no ha podido comenzar mejor con un segundo puesto en los Libres 1 y marcando el mejor tiempo de la segunda sesión de entrenamientos. Alonso ha dado un hachazo a Red Bull y a Max Verstappen y a la espera de confirmar el buen rendimiento en la clasificación se avecina un fin de semana positivo para Aston Martin, cuyo mandamás ha cerrado filas en torno al asturiano.

«Creo que Fernando ha destacado muchas veces, que primero tiene que estar seguro de sí mismo, de lo que quiere hacer. Cuando corre, quiere estar delante y el compromiso que necesitas para eso, creo que él es muy consciente de ello. Así que tiene que decidir primero si quiere quedarse. Y entonces, si es así, presionaremos y daremos todo para que se quede con nosotros», explicó Mike Krack.

Aston Martin fabrica su plan con Alonso

La jugada de Aston Martin parece bastante clara y pasa por esperar a que Alonso decida continuar y si eso pasa ofrecerle un nuevo contrato. Sin embargo, con lo agitada que está la F1 no se puede descartar que otros equipos tanteen al bicampeón del mundo, dando pie el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari en 2025 a múltiples movimientos.

Pero en cuanto a lo deportivo, Mike Krack quiso analizar el resultado obtenido en Sakhir y la evolución que esperan en Yeda: «Estoy de acuerdo en que fuimos el quinto equipo más rápido en Baréin. Pero, obviamente, lo dije el año pasado también, y tenemos que esperar un par de carreras para ver realmente dónde estamos. Creo que nos sorprendió bastante en la calificación, sobre nuestro rendimiento, pero también nos sorprendió un poco en la carrera. La clasificación en sí no nos ha sorprendido mucho. Es lo que esperábamos».

Por último, hizo una valoración sobre la contratación de Bob Bell, que se unirá a Mike Krack con el rol de director técnico ejecutivo: «Ha sido un comienzo muy bueno. Estamos muy contentos de haber podido contar con él. Y vamos a ver lo que esto trae».