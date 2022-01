Novak Djokovic está dispuesto a todo para evitar su deportación y poder disputar el Open de Australia a partir del próximo lunes, un torneo que ha conquistado en nueve ocasiones, en el que defiende título y del que podría salir como primer tenista de la historia que levanta 21 Grand Slams con una nueva victoria. De momento, el serbio ha de resolver su situación tras serle retirada por segunda vez el visado, pero ya ha logrado un pequeño avance. Se ha aceptado su petición de que el juicio esté presidido por tres jueces, lo que impide una apelación posterior, hecho que se reservaba el gobierno australiano en caso de que le dieran la razón al tenista.

Novak Djokovic ha sido detenido este sábado en Melbourne después de que se le retirara por segunda vez el visado en aplicación del poder personal del ministro de Inmigración, Alex Hawke. El tenista serbio prestó declaración en la Fuerza Fronteriza este sábado y está a la espera del juicio que se realizará el domingo a las 9:30 horas -22:30 horas del sábado, en España-, apenas 24 horas antes de que dé comienzo el Open de Australia.

Los abogados de Novak Djokovic insistieron durante la vista de instrucción en la importancia de resolver la situación del tenista este fin de semana, urgidos por el inicio del primer Grand Slam de la temporada. El serbio no quiere perderse la cita y, al no estar vacunado – requisito exigido al resto de tenistas y personas involucradas en el torneo, como prensa, espectadores, etc-, pidió una exención médica que le permitiera la entrada en el país y disputar el torneo. Ahora se expone a ser deportado, una medida que quieren evitar sus abogados y garantizar que a partir de la próxima semana el tenista pueda saltar a la pista en Melbourne Park.

De momento, Djokovic y sus abogados celebran un pequeño logro y es que se ha accedido a su petición de que su caso sea escuchado por el Tribunal Federal en pleno -formado por tres jueces-, como en los juicios de máxima importancia, en vez de sólo por el presidente de la sala. De esta forma, se aseguran que no haya posibilidad de apelar la decisión que se tome, una medida que se reservaban los representantes del Gobierno de Australia en caso de que la respuesta judicial volviera a ser favorable para el tenista como ocurrió en el primer juicio celebrado el pasado lunes.