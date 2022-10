Así queda la parrilla de salida para el Gran Premio de Australia de MotoGP 2022

Jorge Martín se ha llevado la pole en el GP de Australia de MotoGP con récord de la pista incluido. El español ha batido el récord que tenía Jorge Lorenzo desde 2013 para volver a salir desde la primera posición, algo que no sucedía desde Austin. Tras él estará un avispado Marc Márquez, que hizo el segundo mejor crono tras ponerse a rueda de Pecco Bagnaia, tercero.

Tras el italiano de Ducati estarán sus dos grandes rivales por el Mundial, Aleix Espargaró y Fabio Quartararo. Los tres se quedaron en apenas 20 milésimas. El español saldrá cuarto en Australia después de no poder batir a Bagnaia por cuatro milésimas, mientras el actual líder del campeonato del mundo de MotoGP lo hará desde la quinta posición.

A third pole position of 2022 for @88jorgemartin! 👏

The title contenders are grouped together! Don't miss tomorrow, it's going to be blockbuster! 🌶️#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/9NailCSUnr

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 15, 2022