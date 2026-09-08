Así queda la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España 2026 tras la etapa 16 de hoy martes, 8 de septiembre

La victoria de Brennan en la decimosexta etapa de La Vuelta apenas ha calentado la clasificación general. La jornada no deparó ningún tipo de cambio en las posiciones de privilegio. El español Enric Mas (Movistar Team) cruzó la meta sin contratiempos, arropado por su equipo para conservar un día más el maillot rojo de líder de la carrera, superando una etapa plana y reservando fuerzas de cara a las próximas batallas decisivas en la montaña.

En la general sigue al frente el español Enric Mas (Movistar) con una diferencia de 2.06 minutos sobre el austríaco Felix Gall (Decathlon) y de 2.10 respecto al esloveno Primoz Roglic. Este miércoles, la decimoséptima etapa llevará al grupo de Dos Hermanas a Sevilla en 185 kilómetros que, salvo sorpresa, terminarán en una nueva batalla al esprint que podría agitarlo todo.

Clasificación de la etapa 16

Clasificación general de la Vuelta