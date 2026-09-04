Así queda la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España 2026 tras la etapa 13 de hoy viernes, 4 de septiembre

Enric Mas mantiene el liderato de la Vuelta a España 2026 una jornada más tras la etapa 13 en la que el vencedor fue un Wout van Aert que se impuso al francés Valentin Paret-Peintre en la llegada a Loja. El ciclista español entró a tres minutos del tiempo del ganador, pero mantiene la diferencia con sus perseguidores en la general.

Esta jornada, con salida y llegada en municipios granadinos, afrontó un recorrido de media montaña bajo mucho calor. Y tras una treintena de kilómetros gastados, el paso por el puerto de Venta de la Cebada (1ª cat.) formó una fuga con 28 corredores, varios de renombre como el belga Wout van Aert y el inglés Matthew Brennan, ambos del Visma-Lease a Bike.

Clasificación de la etapa 13 de la Vuelta a España

Clasificación general de la Vuelta a España