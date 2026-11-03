Así queda la clasificación de la Champions League tras la victoria del Barcelona y las derrotas de Atlético y Villarreal

Subidón del Barcelona y bajonazo de Atlético de Madrid y Villarreal. Por un lado, el equipo azulgrana se ha aupado a la segunda posición de la fase liga de la Champions League tras su victoria por 3-0 contra el Aston Villa y, por otro, los rojiblancos han caído a la vigesimoprimera plaza al perder por 0-2 frente al Bayern de Múnich en el Metropolitano y el submarino amarillo a puestos de eliminación después de ser goleado en su casa por el campeón PSG (0-6). A falta de que se complete la jornada, así queda la clasificación:

Clasificación provisional de la Champions