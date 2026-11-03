Así queda la clasificación de la Champions League tras la victoria del Barcelona y las derrotas de Atlético y Villarreal
El Barça se aúpa al segundo puesto con su victoria contra el Aston Villa por 3-0
Los rojiblancos caen a la vigesimosegunda posición al perder contra el Bayern (0-2) y el 'submarino amarillo' está en puestos de eliminación tras ser goleado por el PSG (0-6)
Así te lo hemos contado
Subidón del Barcelona y bajonazo de Atlético de Madrid y Villarreal. Por un lado, el equipo azulgrana se ha aupado a la segunda posición de la fase liga de la Champions League tras su victoria por 3-0 contra el Aston Villa y, por otro, los rojiblancos han caído a la vigesimoprimera plaza al perder por 0-2 frente al Bayern de Múnich en el Metropolitano y el submarino amarillo a puestos de eliminación después de ser goleado en su casa por el campeón PSG (0-6). A falta de que se complete la jornada, así queda la clasificación:
Clasificación provisional de la Champions
- PSG: 12 puntos
- Barcelona: 9
- Aston Villa: 9
- Liverpool: 9
- Real Madrid: 9
- Sporting de Portugal: 9
- Betis: 9
- Bayern de Múnich: 8
- Roma: 7
- Arsenal: 7
- Stuttgart: 7
- Como: 6
- Manchester City: 6
- Brujas: 6
- Inter de Milán: 6
- LASK: 6
- Borussia Dortmund: 6
- Galatasaray: 6
- Shakhtar Donetsk: 4
- PSV: 4
- Atlético de Madrid: 4
- Bodo Glimt: 4
- Manchester United: 3
- Nápoles: 3
- Sabah: 3
- Lens: 3
- Villarreal: 3
- Aek de Atenas: 3
- Leipzig: 3
- Feyenoord: 3
- Fenerbahce: 2
- Slavia de Praga: 1
- Viking Stavanger: 1
- Lille: 1
- Oporto: 0
- Slovan Bratislava: 0
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