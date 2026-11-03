Champions League 2026-27

Así queda la clasificación de la Champions League tras la victoria del Barcelona y las derrotas de Atlético y Villarreal

El Barça se aúpa al segundo puesto con su victoria contra el Aston Villa por 3-0

Los rojiblancos caen a la vigesimosegunda posición al perder contra el Bayern (0-2) y el 'submarino amarillo' está en puestos de eliminación tras ser goleado por el PSG (0-6)

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Así queda la clasificación de la Champions League tras la victoria del Barcelona y las derrotas de Atlético y Villarreal
El Barcelona celebra un gol contra el Aston Villa. (Getty)
Kike Sáez
  • Kike Sáez
  • Redactor de Fórmula 1 y de baloncesto en OKDIARIO y de lo que me echen. Apasionado del deporte y todo lo que le rodea.

Subidón del Barcelona y bajonazo de Atlético de Madrid y Villarreal. Por un lado, el equipo azulgrana se ha aupado a la segunda posición de la fase liga de la Champions League tras su victoria por 3-0 contra el Aston Villa y, por otro, los rojiblancos han caído a la vigesimoprimera plaza al perder por 0-2 frente al Bayern de Múnich en el Metropolitano y el submarino amarillo a puestos de eliminación después de ser goleado en su casa por el campeón PSG (0-6). A falta de que se complete la jornada, así queda la clasificación:

Clasificación provisional de la Champions

  1. PSG: 12 puntos
  2. Barcelona: 9
  3. Aston Villa: 9
  4. Liverpool: 9
  5. Real Madrid: 9
  6. Sporting de Portugal: 9
  7. Betis: 9
  8. Bayern de Múnich: 8
  9. Roma: 7
  10. Arsenal: 7
  11. Stuttgart: 7
  12. Como: 6
  13. Manchester City: 6
  14. Brujas: 6
  15. Inter de Milán: 6
  16. LASK: 6
  17. Borussia Dortmund: 6
  18. Galatasaray: 6
  19. Shakhtar Donetsk: 4
  20. PSV: 4
  21. Atlético de Madrid: 4
  22. Bodo Glimt: 4
  23. Manchester United: 3
  24. Nápoles: 3
  25. Sabah: 3
  26. Lens: 3
  27. Villarreal: 3
  28. Aek de Atenas: 3
  29. Leipzig: 3
  30. Feyenoord: 3
  31. Fenerbahce: 2
  32. Slavia de Praga: 1
  33. Viking Stavanger: 1
  34. Lille: 1
  35. Oporto: 0
  36. Slovan Bratislava: 0

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