Inglaterra alucina con Hollie, la hija del mítico delantero británico Alan Shearer, leyenda del Newcastle y también de la selección inglesa. Las redes sociales arden con la joven de 26 años, que comparte en su perfil oficial con sus casi 50.000 seguidores sugerentes fotografías, posados en bikini, imágenes de sus lujosos viajes a los rincones más paradisiacos del mundo…

Una influencer que no solo dedica su tiempo a sus redes sociales, sino que sigue enfocada en su carrera como cantante. Hollie quiere ser una artista reconocida y tener éxito, algo que no es nada fácil en el mundo de la música.

Pero ya tiene unos 15.000 oyentes mensuales en Spotify con sus canciones inspiradas en el country.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hollie Shearer (@hollieshearer)

La cantante está viviendo en Londres para seguir formándose en una escuela de música, pero actualmente está de vacaciones en las Maldivas, desde donde ha publicado posados con un diminuto bikini azul mientras hace snorkel. En estas vacaciones suele inspirarse también para sus canciones. «He estado escribiendo / trabajando en esta canción durante tanto tiempo que no puedo creer que el día del lanzamiento esté aquí y finalmente puedo compartirlo con todos ustedes», dijo hace poco sobre uno de sus temas.

«Lo que más me gusta de la música es cómo puedes conectarte con ella, me encanta cómo puede ayudarte emocionalmente a superar cualquier estado de ánimo que estés sintiendo. La música country es una gran inspiración para mí, principalmente por lo real y cruda que es. Siento que cuando algo se escribe desde el corazón, la gente se identifica automáticamente con eso», añadía Hollie Shearer, hija del mítico ex delantero inglés y su esposa Lainya, casados en 1991 cuando él militaba en el Southampton.