El temporal parece haber remitido tras la traumática separación de Almudena Cid y Christian Gálvez, que poco a poco va dando menos que hablar. El presentador de televisión rápidamente ocupó de nuevo su corazón con su compañera de profesión Patricia Pardo, mientras que Almudena Cid se refugia en sus amigos y familiares para recuperarse. Ahora, ambos son noticia porque Gálvez ha vendido la casa en la que vivían juntos en Boadilla del Monte antes de la ruptura.

Lo curioso de todo este asunto es que el comprador es Jorge Garbajosa, actual presidente de la Federación Española de Baloncesto. Al parecer, el comunicador no quería vivir en esa vivienda y la puso a la venta. No ha tardado en encontrar pretendientes, siendo finalmente el mítico ex jugador de baloncesto el que se quede con ella a cambio de unos 1,5 millones de euros, según Informalia.

La casa de la discordia

Este chalet independiente cuenta con 600 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, además de la del sótano, jardín y piscina privada. En las redes sociales de Christian Gálvez y Almudena Cid se puede ver gran parte de la casa, pues publicaban a menudo fotos y vídeos desde el salón, la piscina o las habitaciones.

Llama la atención su habitación en suite, una gran sala que separaba el baño y la zona de vestidor con un enorme cabecero de obra con varios libros… Desde allí Almudena se fotografiaba haciendo posturas imposibles, lo que demostraba el gran espacio con el que contaban en su dormitorio. Al igual que en su salón, donde además de un enorme sofá en color gris o una espectacular alfombra en el mismo tono. Pero lo que más se ha visto es sin duda el jardín y la piscina, donde disfrutaron solos y con amigos. Una casa que muchos también recuerdan porque la ahora actriz fue pillada allí haciendo la mudanza tras la separación.