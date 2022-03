Pocos conocerán por su nombre a Carolina Lekker, que sin embargo está dando bastante que hablar por sus recientes declaraciones y por su manera de ganarse la vida. La modelo, que apareció hace meses en la portada de Playboy África, quiere acabar con la infidelidad en las relaciones y se lanza a la caza de los hombres que traicionan a sus novias.

«Si el hombre no se enamora de mi chat, le devuelvo el dinero. Me comunico con ellos primero en Instagram y espero a que respondan. Sigo conversando hasta que la conversación se pone más candente», explica la influencer, que afirma que su tarifa por atrapar infieles es de unos 175 euros. A su vez, deja claro que su trabajo termina en el momento de concertar una cita: «Si después de mucho hablar quiere reunirse conmigo, obtengo el dinero y él no pasa la prueba de lealtad».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carolina Lekker (@carollekker_)

Se gasta el dinero en operaciones

La maniquí, afincada en Barcelona y reconocida seguidora del Barça, reconoce que con su empresa para «probar la fidelidad» de maridos y novios gana miles de euros, y no esconde que después gasta la mayoría de ese dinero en operaciones estéticas, pues está obsesionada por mejorar su físico pese a que ya presume de una espectacular figura en sus redes sociales.

«Quiero tener el cuerpo más caro de Instagram», dice la modelo, que reconoce esa obsesión por la cirugía estética. Buena prueba de ello es que ya se ha sometido a cuatro rinoplastias de nariz, a una liposucción, a inyecciones en los glúteos y a una armonización facial. «Es un dolor diferente, pero merece la pena», añade Carolina Dekker, que asegura que hasta que no lo consiga no va a parar y cuenta con la facilidad de esos ingresos que obtiene desenmascarando infieles.