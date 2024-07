Así es la canción de Cucurella: letra, quién la inventó y por qué manda un recado a Haaland

Marc Cucurella se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la Eurocopa 2024 por su rendimiento con la selección española, su particular look con melena al viento y, en los últimos días de torneo, también por tener su propia canción. El lateral izquierdo de España se ha ganado el corazón de muchos seguidores que prácticamente desconocían de su presencia antes de iniciarse la competición, pero su rendimiento enamoró primero a Luis de la Fuente y después a la afición, que sigue, además, alucinando con la canción del futbolista, de la que te contamos la letra, traducción, quién la inventó y por qué se la cantan.

Nacido hace 25 años en Alella, un pueblo de la provincia de Barcelona, la vida de Marc Cucurella en el fútbol profesional no ha sido sencilla. Canterano del Barça, su ADN no iba tanto con la idea futbolística del conjunto azulgrana y tuvo que buscarse las oportunidades fuera. El Eibar o el Getafe fueron sus destinos, en los que sobresalió, antes de probar suerte en Inglaterra, primero en el Brighton y más tarde en el Chelsea, su equipo actual.

En la Premier League se dieron cuenta del talento de Cucurella como lateral izquierdo, carrilero o incluso como central en línea de tres, pero igual que sus dotes en el deporte rey, también valoraron de manera exagerada el particular look del jugador español, que derivaría en un plus en el plano mediático y en que, gracias a la rima con su apellido, la siempre particular afición británica le compusiera una canción. Además, en TikTok se ha hecho viral en los últimos días una nueva versión de la canción de Cucurella, en español y con recado a Erling Haaland incluido.

La letra de la canción de Cucurella y su origen

La canción de Cucurella, por tanto, proviene de los aficionados ingleses, en concreto del Brighton, que empezaron a cantar a uno de los grandes jugadores de su equipo debido a su particular apellido y a la rima con algunos elementos tradicionales de la gastronomía española. El cántico se ha hecho un clásico en el futbolista español, ahora en las filas del Chelsea, y el propio Marc lo ha convertido en viral con su versión en español, que se animó a entonar en la celebración de la Eurocopa 2024 conquistada por la selección española.

Marc Cucurella no sólo no se ve afectado por que le canten su canción, si no que se muestra orgulloso de ello. Aun así, el significado no es nada claro y se entiende que solamente tiene relación con la comida, la paella y la bebida, por la cerveza Estrella Galicia, que además de ser españolas riman con el apellido del lateral izquierdo del Chelsea y desde la Eurocopa, estrella y showman de la selección española de fútbol.

Letra original de la canción y traducción

En inglés (original)

Cucurella, Cucurella

He eats paella

He drinks Estrella

His hair is fuckin massive

En español (traducción)

Cucurella, Cucurella

Come paella

Bebe Estrella

Su pelo es absolutamente masivo

🗣️Debería ser cántico obligatorio a partir de ahora: “Cucurella, Cucurella,

he eats paella,

he drinks estrella,

his hair is fuckin massive”. 🙌🏻🔝pic.twitter.com/jfQOhlGrLk — La cara B del futbol (@lacarabfutbol_) June 21, 2024

La otra canción de Cucurella, viral y con recado a Haaland

Además de la canción que crearon los aficionados ingleses para Marc Cucurella, un conocido usuario de TikTok, Adri Navarro, con usuario @adrinavarromusic, ha aumentado claramente sus seguidores en las últimas semanas por su parecido con Cucurella y le ha dedicado una nueva versión de la canción.

Cucu, Cucurella

Cucu, Cucurella

Se come una paella,

Se bebe una estrella,

Haaland tiembla,

Que viene Cucurella,

Haaland tiembla,

Toma una galleta