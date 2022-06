Así es Alica Schmidt, la atleta más sexy del mundo con la que Neymar se deja ver

Alica Schmidt es conocida por todos en el mundo del deporte como la atleta más sexy del mundo. De hecho, hace unos meses fue noticia porque decidió cambiar el tartán por las pasarelas dado su éxito como influencer y modelo y lo difícil que es triunfar en el deporte a nivel profesional. Desde el año 2017 su carrera como maniquí ha crecido como la espuma, y ya tiene más de tres millones de seguidores en Instagram, siendo una de las deportistas más seguidas del mundo.

Estos días, la joven alemana está dando mucho que hablar porque se ha dejado ver en una campaña publicitaria junto a Neymar. «¿Deberíamos competir entre nosotros?», preguntó a sus seguidores en tono de broma junto a la foto de ambos. Una instantánea que en otra época podría haber generado rumores de romance, pero el brasileño ahora mantiene una relación seria y formal con su compatriota Bruna Biancardi.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᗩlica Ѕchmidt | Track&Field (@alicasmd)

La alemana viene llamando la atención durante años y en su día sedujo a varias marcas de ropa y llegó a desfilar en la semana de la moda de Milán, donde coincidió con otras top models como Irina Shayk o Gigi Hadid. En esas, deja claro que poco a poco va a ir tirando más hacia la moda y dejando de lado el atletismo, aunque sigue siendo una destacada corredora de 400 metros lisos.

Schmidt estuvo en Tokio y fue integrante del equipo olímpico alemán de atletismo para la prueba de relevos de los 400 metros, aunque finalmente no fue seleccionada: “No podría estar más agradecida por todas las experiencias que ya he vivido durante mi estancia en Tokio. He podido aprender muchas cosas y no puedo esperar a descubrir dónde me llevará mi carrera como atleta en los próximos años”.