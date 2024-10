Asesinan al jugador de hockey Janne Puhakka y su novio es el principal sospechoso

Conmoción y luto en Finlandia. Janne Puhakka, el primer jugador profesional de hockey sobre hielo en hablar públicamente de su homosexualidad en su país, ha sido encontrado muerto en su casa de Henttaa Espoo. El cadáver del ex jugador presentaba varias heridas de bala y las primeras investigaciones de la Policía apuntan a que su pareja, 37 años mayor y que ya está detenido, podría haberle disparado en varias ocasiones hasta acabar con su vida.

La policía finlandesa cataloga la muerte del ex jugador de hockey sobre hielo, que fue internacional con Finlandia y en su carrera jugó para Espoo Blues, Espoo United y Rapaces de Gap, como un homicidio y hay motivos para creer que el sospechoso asesinó a Janne Puhakka de manera cruel. El detective Matti Högman declaró a la agencia de noticias STT que hay «razones para creer que las acciones del sospechoso fueron deliberadas y crueles» y que «el sospechoso y la víctima se conocían».

Rest in Peace Janne Puhakka (1995-2024), the first openly gay ice hockey player in the Finnish Elite League (Liiga) ❤️‍🩹

According to the Finnish police his own partner shot Janne in their home on Sunday.

My heart’s so heavy, my condolences to his family and friends 🫂 pic.twitter.com/Zdz8DeOGwK

— ilya 🐻‍❄️🐻 (@kotikappa) October 14, 2024