Arrasate carga contra los árbitros: «Me están quitando las ganas de este deporte, me estoy desenamorando»

Jagoba Arrasate mostró su gran malestar contra los árbitros en la rueda de prensa de este sábado al finalizar el partido entre el Mallorca y el Betis, que terminó con victoria del club verdiblanco con gol de Bakambu. El técnico bermellón no se mordió la lengua a la hora de valorar la expulsión que sufrió Omar Mascarell y el posible penalti sobre Dani Rodríguez.

«Estoy profundamente triste, me estoy desenamorando de este deporte al que he amado desde que mi padre me lleva a Atocha. Nos cae todo en contra, ya ni me indigno. El jueves ya no miraré quién nos arbitra, si no el que está en el VAR. Lo que no me gusta es que el árbitro no vea nada y le llame el del VAR y a veces le llamen y otras no», afirmó el ex técnico de Osasuna sobre las polémicas decisiones arbitrales que presenció en el estadio de Son Moix.

«El penalti a Dani es clarísimo. El árbitro tenía que verlo, tiene una visión clara de la jugada. No es un calentón de un entrenador que ha perdido en el minuto 96, es una tendencia. Nos sentimos ninguneados”, agregó Arrasate. Y es que un gol del conjunto andaluz en el tiempo de descuento echó por tierra el esfuerzo del conjunto mallorquinista tras jugar con un futbolista menos durante más de veinte minutos.

El VAR llamó a Alberola Rojas por la posible tarjeta roja directa que, tras revisarla en el monitor, mostró de inmediato para indignación de la afición bermellona, que en el estadio bermellón no entendía la acción.

Toda la hinchada del Mallorca criticó la decisión y terminó desquiciada lo que no está escrito, pues también hubo una agresión de Bakambu a Raíllo que el colegiado saldó con tarjeta amarilla, un posible penalti a Dani Rodríguez y, en el primer tiempo, otro sobre Sergi Darder. Con esta derrota, los hombres de Arrasate encadenan ya cuatro derrotas este mes de enero.