José María Sánchez Martínez, árbitro encargado de dirigir la final de la Copa del Rey que medirá en La Cartuja a Real Madrid y Osasuna, y Santiago Jaime Latre, colegiado encargado del videoarbitraje, atendieron a los medios de comunicación en la previa del encuentro. El murciano ve reconocida su trayectoria tras ocho años en Primera División, en la que se ha consolidado como uno de los mejores árbitros españoles. Será su primera final de la competición del KO, aunque ya pitó dos de Supercopa, en la 17-18 y en la 19-20, ambas con victoria madridista.

¿Cómo preparan el partido?

«La carrera de un árbitro es muy larga y hay muchas experiencias. Nuestro trabajo es como el de un futbolista. No podemos estar con un peso en la mochila, sino que hay que estar preparado para cualquier cambio. Cualquier deportista sabe que la diferencia está en manejar esos tiempos y ese aspecto mental. Tenemos que estar tranquilos y ser serios».

Arbitrar en España y en Europa

«La diferencia a nivel futbolístico son pocas. Cada equipo es diferente, pero trabajamos para prepararlo de una manera correcta. Eso forma parte de la preparación que tenemos en España. Aquí es más cotidiano, pero la preparación siempre es la misma. En la Copa del Rey igual. Estudiamos a los equipos y lo trabajamos».

Las manos

«Creo que lo primero que hay que hacer es autocrítica. De puertas hacia adentro debemos abordar todas las decisiones en las que se han producido decisiones. Hay que tener también en cuenta otras aspectos. Siguiendo por lo que decía es importante la autocrítica y saber que las cosas se pueden hacer mejor. Hay que poner en valor que se hace una parte didáctica para que todo el mundo del fútbol tengamos una visión más conjunta sobre las manos. Es importante que tengamos un conocimiento. Hay que valorarlo todo. Me gustaría mandar un mensaje a todos y dejar claro que somos los primeros que queremos hacer autocrítica arbitral, pero no se pueden convertir aciertos en errores porque eso favorece a que no tengamos claros los criterios».

Palabras de Courtois

«No voy a hacer ninguna valoración sobre eso. Hay que respetar su opinión. No hay nada que comentar».

Un nuevo organismo

«No son decisiones que nos correspondan, pero no contemplamos la posibilidad de pasar a depender de la Liga porque dependemos del CTA, y por tanto, de la RFEF».

Escuchar al VAR (Jaime Latre)

«No tenemos nada que esconder. Así que no tendríamos por qué oponernos a que se escucharan nuestras conversaciones. Pero tampoco sé con qué fin se llevarían a cabo ni qué beneficios tendrían que se escucharan o se supiera de qué hablamos».

Fútbol base

«Se está gestando un caldo de cultivo bastante malo. Tengo una responsabilidad con los árbitros que vienen sobre todo del fútbol base. No podemos tolerar que se siga permitiendo este tipo de situaciones que nos está dañando. Si no se tiene conciencia de lo que está pasando, tenemos un problema. Tenemos que dar ejemplo, poner de nuestra mano y censurar incidentes que no llevan a nada. El espejo de nuestros jóvenes somos nosotros. Todos los actores que estamos en este deporte. Hay que cuidar el fútbol porque a la larga se va crear un monstruo».

Informes de patrimonio

Jaime Latre: «Después de nuestra trayectoria te pueden querer desestabilizar, pero con esa información se vio que era infundada y para hacer daño. Era una labor de todos intentar buscar problemas, no los hay».

Sánchez Martínez: «Me pareció lamentable lo que se publicó ayer. Pero tardé cinco minutos en hacer reset. Los árbitros estamos acostumbrados a esto. Asumo que tenga que ser objeto de crítica, pero como todo en la vida no se pueden pasar ciertos límites. Somos padres, maridos y tenemos familia».

Vinicius

«No voy a hablar de jugadores en concreto. Todo redunda en lo mismo. Hay que estar centrado y tomar las decisiones correspondientes. De hecho, algo que se nos critica es el número de rojas. Aparte de que forma parte del ADN del árbitro español, es una señal de la protección a los jugadores. Sin las sanciones tendríamos más jugadores lesionados por entrada. El mayor patrimonio de cualquier club son los jugadores y, sobre todo, su masa social».

Caso Negreira

Sánchez Martínez: «No hay nada que decir porque el proceso está en manos de la justicia. Lo que sí me gustaría es dejar claro que la honorabilidad de los árbitros está por encima de cualquier cosa. Hacemos nuestro trabajo libre e independientemente con los aciertos y los errores».

Jaime Latre: «Somos los más interesados en que todo se solucione lo antes posible».

La final

«Es un momento de felicidad máxima. Comencé con 17 años y nunca me imaginé estar en una final. Es un sueño cumplido. Tener a mi familia en el estadio también hará que el día sea más especial. Es un día muy feliz».

Fuera de juego (Jaime Latre)

«Es una herramienta muy útil porque la rapidez es mucho mejor».

Crispación arbitral

«Hay que dejar que pasen los días. A final de temporada hay muchas cosas en juego y hay que estar tranquilos. Ya veremos lo que nos depara el futuro».