El árbitro agredido en Cuenca explica su «impotencia» a OKDIARIO: «Nos tratan como a un objeto»

La víspera de Nochevieja se truncó para Noel de Julián, árbitro de fútbol sala. El final de un año y principios del siguiente coincide en tiempo y forma con el torneo navideño de futsal Joaquín Caparrós, disputado en Cuenca. El partido entre Talleres Garsaiz y Garsauto y el Deportivo Cuenca se desarrollaba con normalidad, dentro de la tensión normalizada, hasta que un jugador, tras varias protestas, fue expulsado. Se desembocó entonces en una espiral de violencia unidireccional.

«Es un torneo navideño que se juega todos los años aquí, en Cuenca. Esta persona cuando voy a expulsarlo, bueno, a sacar la segunda amarilla por protestas continuadas, lo que conlleva la expulsión. Y cuando voy a comentárselo a mi compañera para que lo apunte directamente, me giro y me coge del cuello y del pecho y me da la bofetada», explica Noel durante su conversación con OKDIARIO.

Tras expulsarle, el futbolista se lanzó a por el árbitro, al que primero arrinconó en la mesa arbitral. Tras ello, el jugador empujó al colegiado, le agarró de la camiseta y le soltó un puñetazo que impactó en la cara de Noel. «No te esperas llegar a este punto en un partido de fútbol. Es verdad que cada vez se ve más a diario, pero nunca me había ocurrido llegar a estos límites. Cuenca es una ciudad pequeña, nos conocemos todos, me arropó la gente y los equipos que jugaban después», añade Noel de Julián, árbitro de Cuenca.

Una situación desmadrada e imprevista que convergió en la expulsión del equipo, pero no pagaron justos por pecadores. «Luego había otro partido y en ese momento estaba todavía un poco shock… Pero por el apoyo que tuve y la gente, que no tenía culpa de nada, arbitré el siguiente partido. Tenía todavía la cara un poco hinchada y dolorida, también en el cuello. Creo que por la tensión», destaca a este medio Noel.

Noel reaccionó y fue hacia el jugador en señal de defensa, que no agresiva. Tras arbitrar el siguiente partido se marchó a urgencias y colgó el silbato durante 24 horas. «Al día siguiente me tocaba arbitrar y no pude porque todavía tenía dolores y me cogí unos días tranquilos. Este jueves sigue el torneo y sí me toca arbitrar un par de partidos que trataré de estar al 100%. El médico me dijo que tenía una contusión en la parte izquierda de la cara y este viernes vuelvo a ir para revisar que la mandíbula y el oído esté todo bien. En principio todo debería estar bien», asegura el árbitro de Cuenca.

Noel entró en shock cuando el jugador el agredió. «Nunca me había pasado. ¿Por qué me tiene que pasar eso a mí cuando esta gente no debería jugar al fútbol? Lo que hace es manchar la imagen del fútbol. Llevo más de 20 años en esto y no quiero que les pase a mis compañeros. Algo tan drástico nunca me había pasado. Siempre hay insultos y amenazas, pero nunca que me han llegado a tocar la cara», asegura.

El conquense va más allá. Reflexiona sobre un mal nocivo y creciente dentro del deporte. «En las categorías base ha crecido la violencia por los padres. Y cuando llegas a categoría absoluta te tratan como un objeto. Yo no me vuelvo contra los jugadores cuando fallan una jugada. Yo lo intento hacer lo mejor posible y te tratan como un objeto, como si no hicieras bien tu trabajo», zanja. Noel de Julián vuelve a la normalidad tras una situación pasajera y con un objetivo perenne. «Lo que quiero es parar esta violencia», denuncia Noel Julián, árbitro de Cuenca.