Que la Fórmula 1 ha ganado con la vuelta de Fernando Alonso ha quedado confirmado con su podio en el Gran Premio de Qatar. Las que han salido perdiendo son esas competiciones o carreras en las que el piloto de Alpine no podrá competir mientras dure su segunda etapa en el Gran Circo. Una de ellas es el Dakar.

En el estreno de Qatar en la Fórmula 1, Fernando Alonso ha logrado reivindicarse, nada más y nada menos, que ante Nasser Al-Attiyah, que es el deportista con más influencias en todo el país. El que fuera su compañero en Toyota en el Dakar de 2020 es primo hermano del actual Emir de Qatar, una relación que le vale el tratamiento de jeque.

Fernando Alonso ha asegurado en varias ocasiones que tiene intención de volver al Dakar, y parece que tanto él como Nasser Al-Attiyah quieren volver a compartir equipo. “He tenido un buen equipo a mi alrededor, un coche irrompible y un copiloto con mucha experiencia. Al final, hemos sido más competitivos de lo que nos pensábamos en un principio. Estar en el Top-5 en cuatro etapas ha sido una sorpresa para nosotros”, decía el asturiano tras finalizar en decimotercera posición la edición de 2020.

“Es el rally más difícil del mundo y acabar la carrera en mi primera participación no era fácil. Era un reto personal y creo que no hay nada más diferente que la Fórmula 1 que el Dakar y, si soy competitivo aquí y estoy luchando por alguna victoria de etapa, puedo ser competitivo en cualquier otra categoría del motor”, añadía entonces Fernando Alonso.

La condición de Alonso para volver al Dakar

Sobre su regreso al Dakar, el español comentaba: “Después de esta experiencia y ver que soy competitivo, si lo hago de nuevo en el futuro lo intentaré hacer para ganar y para sumar una victoria importante a mi carrera, pero para eso hay que prepararlo bien. Por eso no creo que sea ahora el mejor momento”.

“Para intentar ganarlo creo que todavía nos falta mucho, y debería tener una preparación mucho más precisa y detallada, además de estar con el mejor material y coche”, concluía Fernando Alonso.

El Dakar está en su lista de deseos

El Dakar y las 500 Millas de Indianápolis son dos de los objetivos del ovetense fuera de la Fórmula 1. A esto hizo alusión Fernando Alonso cuando renovó hasta 2022 con Alpine: “Ahora mismo, mi principal meta está aquí. Estoy plenamente dedicado al proyecto de Fórmula 1, sobre todo con la nueva regulación y todo el trabajo que tendremos para el próximo año”.

Más allá de 2022, el bicampeón no asegura su continuidad en el Gran Circo, motivo por el que sólo extendió por un año su contrato: “Veré si mi futuro estará todavía vinculado a la Fórmula 1 o a otro lugar. Desde luego que tengo desafíos que quiero intentar fuera de la Fórmula 1. No he completado la Indy, así que está siempre en mi lista de deseos”.

“Mi mente está cien por cien centrada en 2022 y el nuevo reglamento, esta es la razón por la que he vuelto a la Fórmula 1. Mi contrato no estaba en duda, era de un año con opción de extenderlo hasta 2022, así que en algún momento debíamos acordarlo. Tengo muchas ganas de que llegue la próxima temporada, no me ha costado ni un minuto tomar la decisión”, agregaba Fernando Alonso.

Alpine no quiere “otras distracciones”

Conocedor de que el Dakar y la Indy estaban en su lista de deseos, Cyril Abiteboul, director del equipo Renault cuando éste anunció el fichaje del asturiano, aclaraba: “Puedo dejar muy claro que, una vez que él esté con nosotros, no tendrá otras distracciones”.

Aún así, pese a sus declaraciones, Zak Brown abrió las puertas de McLaren a Fernando Alonso por su quería correr nuevamente en Indianápolis: “No es algo a lo que yo me opondría, desde luego. Si tenemos un asiento libre y él quiere hacer la Indy 500 en 2021, y tiene permiso para hacerlo, ese escenario podría funcionar”. Ahora, tras su exhibición el Gran Premio de Qatar, Alonso se ha asegurado también el tener abiertas las puertas des Dakar para futuras ediciones. Al menos, Nasser Al-Attiyah quiere volver a compartir equipo con él.