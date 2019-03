Santiago Solari volverá a apostar por su once preferido en el partido de este martes en el Bernabéu ante el Ajax, a excepción de Sergio Ramos, que se perderá el partido por sanción. El técnico blanco volverá a dejar en el banquillo a Marcelo, Isco y Bale, mientras que Reguilón, Lucas y Vinicius seguirán como titulares

Santiago Solari no tiene dudas. Se la jugará este martes ante el Ajax con su once preferido, esa alineación del Real Madrid en la que no cabe ni Marcelo, ni Isco, ni Bale. El técnico madridista volverá a afrontar otro partido clave en el Bernabéu después de los dos varapalos ante el Barcelona. El madridismo confía en que su equipo vista el traje de la Champions y evite lo que sería una catástrofe: caer en octavos después de haber ganado en la ida.

Bajo los palos repetirá Thibaut Courtois, que fue uno de los mejores del Real Madrid en el Clásico de Liga. El belga estará escoltado por una defensa huérfana de su capitán, porque Sergio Ramos se perderá el partido ante el Ajax por sanción. La zaga de la alineación del Real Madrid estará formada por Carvajal y Reguilón en los laterales y por Varane y Nacho como pareja de centrales.

En el centro del campo, aunque a Solari le empieza a rondar la idea de sentar a Toni Kroos, lo lógico es que repita el trío habitual: Casemiro, Kroos y Modric. Arriba, otra vez la alineación del Real Madrid volverá a estar coronada por Lucas Vázquez, Vinicius y Benzema.

Con ese once, del que volverán a caerse Marcelo, Isco y Gareth Bale, buscará Solari el pase a cuartos. Es una alineación del Real Madrid casi de gala para su técnico, que confía en que la baja de Sergio Ramos no se note demasiado en un partido en el que el equipo blanco parte con la ventaja del 1-2 de la ida y la desventaja de su profundo estado de depresión.