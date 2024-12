Alineación del Barcelona contra el Borussia Dortmund: no es momento para rotaciones

En la alineación del Barcelona para este miércoles en el Signal Iduna Park contra el Borussia Dortmund no se esperan rotaciones. Tras el empate en el Benito Villamarín, y en plena crisis de resultados en Liga, Hansi Flick no está para cambios. Necesita a su once de gala para afrontar un complicado partido de Champions League en Alemania.

La sexta jornada de la Fase Liga de la Champions League mide este miércoles (21:00 horas) en el Signal Iduna Park a Borussia Dortmund y Barcelona en un duelo donde ambos pelean por entrar entre los ocho primeros y poder jugar así los octavos de final.

El Barcelona llega a Alemania en plena crisis de resultados de Liga. De los últimos 15 puntos en juego en el campeonato español, los de Hansi Flick solamente han sumado cinco puntos. El empate frente al Betis en el minuto 94 volvió a dejar muchas dudas en el cuadro blaugrana.

La alineación del Barcelona comienza en la portería con la titularidad de Iñaki Peña. El canterano azulgrana volvió a encajar dos goles contra el Betis el pasado fin de semana, pero no pudo hacer nada más. El guardameta culé cuenta con la máxima confianza del entrenador germano.

En la defensa del Barcelona tampoco habrá cambios ni rotaciones. Hansi Flick saldrá en Dortmund con su defensa de gala en un partido de máxima exigencia. Koundé formará en el lateral derecho y Balde formará en el lateral izquierdo. La pareja de centrales del Barça estará formada por Iñigo Martínez y Pau Cubarsí.

La alineación del Barcelona sigue por el centro del campo, donde Marc Casadó y Pedri siguen siendo indiscutibles. Dos pilares muy importantes para el sistema de Hansi Flick a la hora de darle equilibrio al equipo. El centro del campo blaugrana se completará con la titularidad de Dani Olmo jugando por delante de estos dos.

Y en el ataque del Barcelona tampoco habrá rotaciones. El cuadro azulgrana necesita salir con todo en el Signal Iduna Park ante un rival que le exprimirá al máximo durante 90 minutos. Raphinha no descansará tampoco esta vez y jugará en una banda. Lamine Yamal será titular en el otro costado. Y en punta jugará Robert Lewandowski con el objetivo de seguir haciendo historia en la Liga de Campeones en su regreso a la que fue su casa.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse este miércoles al Borussia Dortmund en la sexta jornada de la Fase Liga de la Champions League: Iñaki Peña; Koundé, Iñigo Martínez, Cubarsí, Balde; Casadó, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.