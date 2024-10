Alice Campello explota: «¡Los cuatro niños tienen un padre!»

Alice Campello ya ha demostrado varias veces que no es de piedra y suele responder a algunas de las críticas que recibe cuando consideran que son injustas. Por ejemplo, durante los últimos días ha estallado en sus redes sociales tras ser criticada por su último viaje a Nueva York. La italiana ha hecho una escapada a Estados Unidos sin sus hijos, y muchos le echaban en cara que no llevara a los pequeños o que no se quedara cuidando de ellos, algo a lo que ha respondido muy claro.

«¡¡¡Los cuatro niños tienen un padre!!! ¡¡¡Un padre que tiene las mismas responsabilidades que una madre!!!», aclaró Alice a través de su cuenta persona Instagram, señalando que sus hijos estaban al cuidado de Álvaro Morata en Milan antes de que este viajara a Madrid para concentrarse en Las Rozas con la Selección Española. Alice Campello también subrayó que, al igual que cualquier persona, tiene derecho a seguir con su vida y disfrutar de tiempo para sí misma.

Morata y Alice parecían tener una familia perfecta Se conocieron en 2016, se casaron a los 8 meses, y han tenido 4 hijos juntos Y llevaban ya 7 años casados pic.twitter.com/NRAcDC1HtJ — Gravesen (@GravesenFunado) August 12, 2024

Una Alice Campello que tomó una decisión que ya ha ejecutado y que va a cambiar la vida de Morata en Italia, donde juega actualmente con el Milan. La influencer y empresaria italiana y el futbolista llevan casi dos meses separados, aunque las últimas señales alimentan los rumores de una posible reconciliación. Sin embargo, el ahora delantero del equipo rossonero siempre dijo que la separación era definitiva aunque ambos mantegan una buena relación por el bien de sus cuatro hijos.

Ahora, todo cambia en cierto modo, porque Alice Campello ya se ha mudado e instalado en Milán con sus pequeños. Ella misma publicó un post en su perfil de Instagram confirmando que se marchaban de Madrid rumbo a Italia, subiendo varias fotos de ella y los niños en el avión privado en el que viajaron. Horas después, los tres hijos varones acudieron al partido del Milan contra el Lecce en San Siro y vieron a su padre marcar un gol muy importante. Un emotivo momento que acabó con Morata y los pequeños abrazados en una celebración que ha emocionado a todos.

El futbolista por fin puede disfrutar de sus hijos más a menudo, una vez que Alice Campello se ha instalado en Italia. Casi dos meses después de anunciar su separación, la modelo hecho las maletas y ha puesto rumbo a su nueva vida junto a los pequeños Alessandro y Leonardo, de seis años; Edoardo, de tres; y Bella de uno. La italiana siempre tuvo claro que se iría a vivir a Italia con ellos para que estuvieran cerca de su padre. Pese a la ruptura, el bienestar de ellos es lo primero para ambos. Este acercamiento y otras señales previas alimentan los rumores de una posible reconciliación. Viviendo ambos en la misma ciudad, lo normal es que se vean más aunque sea simplemente para dejarse a los pequeños…