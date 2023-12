Alejandro Blanco es optimista con los resultados que el deporte español puede cosechar en los Juegos Olímpicos de París. A poco más de medio año de que se celebre la ceremonia de inauguración, el presidente del Comité Olímpico Español concede una entrevista a OKDIARIO en la que avanza que nuestro deporte tiene argumentos para soñar con los mejores Juegos de toda su historia.

Pregunta: ¿Cómo está el deporte español a unos pocos meses de los juegos Olímpicos de París?

Respuesta: Estamos increíblemente bien. Los resultados de los dos últimos años son espectaculares. En aquellas disciplinas en las que ya estábamos muy fuertes se mantienen esos resultados e incluso se aumentan; y en otras que teníamos un nivel un poco inferior, ha aumentado de forma increíble. Tenemos un optimismo maravilloso basado en realidades. Estos resultados significan que el deporte español sigue teniendo mucho nivel y que llega con mucho optimismo a París.

P: ¿Se puede superar el récord de las 22 medallas de Barcelona’92?

R: Cuando escucho a los deportistas hay un optimismo verdaderamente espectacular. Y no es un número quimérico porque al final tú tienes 17 o 18 medallas. Luego analizas los cuartos y quintos puestos y tranquilamente te vas a esa cifra. En la proximidad de la medalla te vas tranquilamente a las 27 ó 28. Tiene que salir todo ese día, pero hay una posibilidad enorme de que se superen las 22 medallas de Barcelona.

P: ¿Quién será llevará la bandera española en la ceremonia de inauguración de París?

R: Hay que esperar a mayo, cuando tendremos prácticamente al 95% del equipo clasificado. A partir de ahí seguiremos la normativa porque eso no lo elige una persona, sino la Junta de Federaciones Olímpicas. Lo lógico es que delante vaya aquel que tiene más méritos olímpicos y no hay problemas entre los deportistas porque todo el mundo entiende que el más representativo por número de medallas tiene que ser el que va delante. Volveremos a tener abanderado y abanderada y la propia clasificación olímpica nos dirá quiénes son.

P: ¿Podría repetir como abanderado Rafa Nadal?

R: Rafa ya fue abanderado. En nuestra normativa está que no se repite y en los Juegos debe de ser la normativa la que prime. A partir de ahí, si quieren hacer un cambio no es una decisión mía, sino colegiada. Están los presidentes de todas las federaciones y ahí se decide.

P: ¿Qué le parece que Nadal se vaya a despedir por todo lo alto en París?

R: Yo no sé si se va a despedir en París, pero sí sé que no habrá Juegos Olímpicos sin Rafa. Yo quiero que esté Rafa. Luego que no se despida, que siga jugando… Que haga lo que quiera. Rafa es el gran ídolo y el gran referente del movimiento olímpico mundial, no solo español. Todo lo que hay que hacer es darle las gracias a Rafa por todo lo que nos ha dado y enseñado. Sea cual sea su decisión, España está en deuda con Rafa porque nos dado muchísimo no solo en el aspecto deportivo, sino como imagen de país.

P: Y si hace pareja con Carlos Alcaraz…

R: Para qué más, ¿no? Esa pareja tendría un significado especial. Cuando Rafa está llegando al final de la carrera, de pronto aparece un niño con 17 años que arrasa por todos los lados. Eso es el deporte español: el talento, la programación, el entrenador, la estructura, el club, la federación… Es muy difícil comprender que tengas un deportista de tanto nivel como Rafa y salga un joven con tantas posibilidades y con tanto nivel como Carlitos. Lo analizas en el deporte mundial y es rarísimo. Pues eso es España. Cuando estén los dos en París será un momento mágico para el deporte español.

P: ¿Entonces no considera, como algunos dicen, que el deporte español atraviese un bache viendo los últimos resultados olímpicos?

R: Yo no veo ninguna decadencia. Veo unos deportes que están como nunca a nivel mundial: el piragüismo, el baloncesto, el balonmano, el waterpolo, el remo, la gimnasia, la sincronizada, el taekwondo, la vela, el boxeo… ¿Cómo están todos esos deportes? Carolina Marín, que ha vuelto a revivir y está otra vez disputando a finales y ganando campeonatos… De verdad que no veo la decadencia y los resultados así lo demuestran.

P: ¿Qué posibilidades tenemos en París con los nuevos deportes?

R: Tenemos gente buena que está intentando luchar por clasificarse, pero no sabemos cuál va a ser el nivel final porque hay deportes que afrontan sus primeros Juegos. Y no es lo mismo competir en un campeonato de Europa o del mundo que competir en Juegos Olímpicos. Vamos a ver qué gente se clasifica y a partir de ahí veremos lo que podemos hacer.

P: ¿Cómo es posible que el break dance sea olímpico y un deporte con más tradición como el kárate se haya quedado fuera?

R: Abrir la puerta y que entren nuevos deportes es una señal maravillosa. El movimiento olímpico observa la sociedad, ve cuáles son las tendencias y las incorpora. Pero la incorporación de nuevos deportes no significa que yo piense personalmente que el kárate tenga que salir porque es un deporte que está en 200 países, milenario, que tiene una tradición enorme, que está en todos los comités olímpicos del mundo y es un deporte que por su filosofía, por su forma, por su expansión y por su tradición debería estar. Pero la decisión se ha tomado.

P: Pau Gasol fue elegido nuevo miembro del COI en 2021. ¿Cómo está ayudando al movimiento olímpico?

R: Hicimos una estrategia maravillosa y fue el deportista más votado en Tokio. Todo aquel que conoce a Pau sabe que es de todo menos una persona tranquila. Tiene muchas inquietudes, una visión amplísima del deporte y está haciendo una gran labor en la Comisión de Deportistas. Creo que varias de las iniciativas que él toma, sin ninguna duda, se estudiarán y algunas de ellas saldrán. Es un lujo para el Comité Olímpico Español y también para el movimiento olímpico tener a un deportista como Pau.

P: El Consejo Superior de Deportes atraviesa un periodo de inestabilidad con cinco presidentes en cinco años. ¿Cómo valora que haya tantos cambios políticos en un organismo que tiene que ayudar al deporte?

R: La política es así. El presidente determina quiénes son los ministros y los secretarios de Estado. Es verdad que hay una variación en estos cargos, pero en general la relación con el Comité Olímpico Español es buena. La política deportiva con vistas a París está trazada y los secretarios de Estado han seguido ese diseño de forma global. Tenemos mucha confianza en José Manuel Rodríguez Uribes porque tiene capacidad de trabajo, conoce el deporte y en su etapa como ministro hizo cosas muy buenas. No conviene olvidar eso y seguro que tendremos una etapa de entendimiento y trabajo conjunto maravillosa.

P: Como aficionado al fútbol, ¿no echa de menos en nuestra Liga a grandes nombres que había antes como Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar y algún otro?

R: No podemos olvidar que durante 11 años el Balón de Oro estuvo en España: era Messi, Cristiano, Cristiano, Messi… Hemos tenido a los dos mejores jugadores del mundo. Es ley de vida, pasa el tiempo y se cambia, pero yo creo que ahora no hay un Messi ni un Cristiano. En España hay jugadores espectaculares en varios equipos, pero no hay un nuevo Messi ni un nuevo Cristiano. Eso ya ha pasado porque son irrepetibles.

P: ¿Puede ser 2024 un punto de inflexión en la historia del deporte español?

R: Si el nivel se mantiene, nuestros deportistas nos permiten soñar con un resultado espectacular en París, pero en cualquier caso el camino ya ha sido extraordinario. Solo pienso en que nuestros deportistas estén bien. Ellos compitiendo y nosotros animando y ayudándoles para que el deporte español pegue un gran salto que ya está próximo. Y que España vibre. Es más necesario que nunca esa labor que hace el deporte de integración e igualdad.