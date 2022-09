Alcaraz: «Ser número uno es algo con lo que he soñado desde que empecé a jugar»

Carlos Alcaraz habló a pie de pista como flamante campeón del US Open y número uno del ranking ATP. El triunfo ante Casper Ruud en la final de Nueva York le permitió dirigirse al público como ganador y lo hizo con la naturalidad que le caracteriza y el desparpajo de una estrella de escasos 19 años.

«Es algo increíble, tener esta copa en mis manos y tocar el número uno del mundo, es algo que he soñado desde que empecé a jugar. He trabajado muchísimo para esto, es un momento súper súper especial para mí y nunca lo voy a olvidar», aseguraba Carlos, todavía emocionado y ya con la copa de campeón del US Open bajo sus brazos.

«El primer set lo he sacado porque he sacado bastante bien. Tenía más opciones de ganar Casper el primer set. Yo he estado muy tenso el primero, el segundo e incluso el tercer set. He podido después sacarme un poco los nervios. Ruud me lo ha puesto muy duro pero he sabido sufrir», contaba Alcaraz sobre el partido y la tensión que pasó hasta el cuarto y definitivo set.

En los momentos importantes, Carlitos se dejó llevar por las instrucciones de Ferrero, su entrenador, a la vez que iba reconociendo su cansancio. «Sinceramente, he pensado en tirármela arriba y sacar bien. El último juego no ha sido fácil, más que mentalmente de pulsaciones ha sido de piernas, pero notaba que las patas me pesaban, me costó cerrar de resto y sabía que tenía que sacar muy bien y concentrarme en el saque», relató a Eurosport.

Alcaraz había comparecido a pie de pista, donde no quiso dejar de agradecer el apoyo de la grada de la Arthur Ashe. «Mucha gente de todo el mundo ha venido para animarme en este día tan especial. Probablemente ha sido el público y el ambiente que más he vivido en una pista de tenis. Ha sido increíble poder vivir esto junto a vosotros», les agradeció.