Alcaraz prepara la venganza ante Medvedev, su primer verdugo en Wimbledon

Jueves, 1 de julio de 2021. En una etapa en la que el dominio de Roger Federer llegaba a su fin, mientras Rafa Nadal se ausentaba por lesión y Novak Djokovic reinaba, por sexta vez, un jovencísimo español de 18 años recién cumplidos llegaba al segundo partido de toda su vida sobre hierba, después de superar la primera ronda de Wimbledon. Su nombre, Carlos Alcaraz, se ha elevado algo más de dos años después hasta la cima del tenis mundial, mientras que su rival y verdugo aquel día, Daniil Medvedev, se verá de nuevo las caras con él en el All England Club, bajo el hipnótico prisma de unas semifinales y con una versión totalmente opuesta de aquel imberbe que prometía pero aún era todo un inexperto en las lides del profesionalismo.

Y es que Medvedev y Alcaraz, que forman la que para muchos es el partido estrella de lo que va de Wimbledon –mucho ojo a la otra semifinal Sinner-Djokovic–, ya saben lo que es medirse de tú a tú en un partido oficial en Wimbledon. Fue, como hemos iniciado, en la edición de 2021, en una segunda ronda en la que no hubo color entre el tenista ruso, ya miembro de mérito del top-5 y a escasas semanas de ganar su primer Grand Slam en el US Open, y un Alcaraz que dejó detalles de su talento pero sucumbió por un claro 6-4, 6-1, 6-2, penalizado por algunos golpes, entre ellos el servicio, que aún no estaban a la altura de los mejores.

Alcaraz había acudido a aquella edición de Wimbledon con una wild card de la organización, con apenas 18 años y 67 días y sin absolutamente nada de bagaje oficial sobre hierba. Dos años después, Carlos es el número uno del mundo más joven de la historia, ya tiene un Grand Slam en su palmarés, el US Open 2022, y lleva desde el primer día de competición en el All England Club liderando el pelotón perseguidor de candidatos, por detrás del gran favorito, Novak Djokovic.

Las cosas han cambiado mucho en dos años. Tanto, que Daniil Medvedev ha visto como, aún manteniéndose en un puesto del ranking similar al de 2021, Alcaraz ya está por delante de él. Además, paradójicamente, entre sus duelos directos de Wimbledon 2021 y Wimbledon 2023, sólo se ha producido un encuentro más de carácter oficial, solventado en forma de paliza de Carlitos al ruso, en toda una final del Masters 1000 de Indian Wells. Fue el 20 de marzo de 2023 y el 6-3, 6-2 con el que el español arrasó a Medvedev es una prueba de que las cosas han cambiado y mucho desde aquella primera derrota en Wimbledon de Alcaraz.

Alcaraz, con la lección aprendida

Carlos Alcaraz repetirá, por tercer Grand Slam consecutivo, presencia en semifinales, una ronda que en el US Open no le frenó pero que, recientemente, en Roland Garros, puso punto y final a su andadura. La presión derivó en unos calambres que imposibilitaron que el joven de El Palmar compitiera con Novak Djokovic, pero un mes después y en un torneo de similar calado aunque superficie diametralmente opuesta, Alcaraz tiene la lección bien aprendida y tratará de que sea su juego, y no los nervios, los que se impongan ante un Daniil Medvedev con el que se prevé una durísima batalla, en la que Carlos, eso sí, tiene las de ganar si pone toda la carne en el asador.