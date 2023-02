Alcaraz, de nuevo obligado a parar por lesión: no jugará en Acapulco

Carlos Alcaraz se ve obligado a parar y no podrá disputar el torneo ATP 500 de Acapulco, en el que estaba inscrito y aparecía en el cuadro final como primer cabeza de serie. El tenista murciano, reciente campeón en el Argentina Open y finalista en el ATP 500 de Río de Janeiro, acabó el último partido de la mini-gira de tierra batida con molestias ostensibles en su pierna derecha, que desaconsejan la participación en el torneo mexicano si no quiere poner en riesgo su físico de cara a los dos primeros Masters 1000 del año en Indian Wells y Miami. El murciano sufre una distensión en la pierna derecha y llegará justo al primer torneo de la gira americana.

A través de un comunicado, Alcaraz anunciaba de la mano de la organización del ATP 500 de Acapulco su baja para el torneo que se celebra esta semana. «Lamentablemente no podré jugar en Acapulco. Tengo una distensión de grado 1 en el isquiotibial de mi pierna derecha que me llevará a estar de baja varios días, según las pruebas que me he realizado esta mañana», apuntó en las redes sociales.

El tenista murciano se disculpaba por tener que dar su segundo ‘no’ a Acapulco en años consecutivos, después de ausentarse también a última hora en 2022. En esta ocasión, la puesta a punto de su pierna derecha, que le mermó sobremanera en la final de Río ante Cameron Norrie, es la prioridad tanto para él como para su equipo en estas semanas.

En el calendario de Alcaraz aparecía el torneo ATP 500 de Acapulco como tercera cita, tras Buenos Aires y Río de Janeiro, pero lo apretado de la planificación acaba llevando a Carlos a bajarse de este tercer torneo, en el que además debía afrontar un cambio de superficie, pasando de la tierra batida a la pista rápida, en ocasiones más lesiva para los tenistas, sobre todo sin acondicionamiento previo.

En la rueda de prensa posterior a la final del torneo de Río, Alcaraz ya adelantaba que las probabilidades de que no pudiera competir en Acapulco eran altas, si bien lo evaluaría de la mano de su equipo médico y de preparación física, presentes junto a él en la gira por Sudamérica. «Es una cosa que hay que pensar. Voy a evaluarlo con el fisioterapeuta y con el médico», avanzaba, antes de tomar la decisión. «Hay que ver la gravedad de la lesión y ver qué tengo en el isquio, y, a partir de ahí, evaluar para ver si puedo ir a jugar a Acapulco sin tener mucho riesgo», completó el número dos del ranking ATP.

Segundo ‘no’ de Alcaraz a Acapulco

La pasada temporada, Alcaraz también debió renunciar a la disputa del torneo ATP 500 de Acapulco, aquejado de fatiga después de coronarse campeón en Río de Janeiro. Entonces, las circunstancias, si bien similares por definición, eran diferentes, ya que no había una potencial lesión como tal en el físico del murciano, si no una sensación de que podía llegar a su límite si disputaba el torneo de México. Menos acostumbrado a la élite, el Carlitos de 2022 fue más prudente que práctico, como ha sucedido en esta campaña, donde tras 15 días sin prácticamente parar de competir, Alcaraz se ve obligado a dar su segundo ‘no’ a Acapulco.