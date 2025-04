Alcaraz se hace mayor en tierra: 100 partidos y el tercer mejor porcentaje de victorias de la historia

Montecarlo deja de ser territorio desconocido para Carlos Alcaraz. El murciano, ausente de las dos últimas ediciones por lesión, claudicó en 2022 ante Korda en su debut. La pista del Principado se mantenía inhóspita hasta que este miércoles doblegó a Cerúndolo y estrenó su casillero de triunfos en Mónaco. Tuvo que imprimir más ritmo a su bola para apuntarse 12 de los últimos 13 juegos y culminar así una remontada sanadora tras las cruces de Indian Wells y Miami.

«No voy a decir que estaba nervioso, pero sí, Montecarlo es uno de los pocos torneos en los que no había ganado ningún partido, así que me siento genial. Por fin he conseguido mi primera victoria y sigo adelante. Como he dicho, este es un torneo muy bonito en el que quiero llegar lejos, y sí, creo que este año es un alivio haber conseguido mi primera victoria», asegura un Alcaraz que se reencontró con su tenis, a pesar del susto del primer tenis.

Además, aparte de revertir las últimas sensaciones, la victoria sobre Cerúndolo le permitió sonreír en su centenario sobre la arcilla. Su balance en 100 partidos en tierra batida es de 82 victorias y 18 derrotas. Lo que le establece con el tercer mejor porcentaje de victorias (82%) de siempre en tierra. Únicamente superado por el 86% de Bjorn Borg y el 90% de Rafa Nadal. Triunfo necesitado para Alcaraz, que vuelve a sonreír con una raqueta en la mano.

Una superficie, la tierra batida, que potencia las virtudes de Alcaraz. «Echaba de menos la tierra batida», escribió Alcaraz en la cámara, ya con el triunfo en el bolsillo. Lo necesitaba después de que su gira por Estados Unidos acabara antes de tiempo tanto en Indian Wells como en Miami. Alcaraz es amigo de la arcilla. Ocho de sus 17 títulos los ha conseguido sobre la mencionada superficie, un registro especialmente alto ya que el 70% del circuito se disputa sobre pista dura.

«El saque no es tan importante como en pista dura, creo que jugamos casi todos los puntos, lo que hace que el encuentro se desarrolle incluso más que en otras superficies. También me gustan los peloteos largos y ensuciar un poco los calcetines. Eso es lo que echo de menos, ver buen tenis. Creo que en la tierra batida se puede ver tenis de verdad, se ven peloteos largos. Eso es lo que me gusta, ver tenis y jugar aquí en tierra batida», afirmó el murciano tras el partido.