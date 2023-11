Alberola Rojas y el VAR se comieron un penalti del Barça sobre Oyarzabal

La polémica estuvo servida en el partido disputado en Anoeta entre la Real Sociedad y el Barcelona. Mikel Oyarzabal sufrió un penalti de Jules Koundé en el minuto 66, con el 0-0 en el marcador, pero Javier Alberola Rojas lo pasó por alto y desde el VAR, Del Cerro Grande tampoco consideró que la acción fuera punible. Se quedaba solo ante Ter Stegen el delantero txuri-urdin cuando el central culé le derribó por detrás, pero quedó en nada.

Las imágenes no dejaron lugar a dudas. A pesar de que en un primer momento podría parecer que el capitán de los donostiarras puede caer en el área tras intentar pasar entre dos defensores, en la repetición se aprecia como Koundé impacta con su pierna sobre la pierna de Oyarzabal, derribándole en el área cuando se disponía a disparar ante el portero azulgrana.

Oyarzabal reclamó de forma insistente penalti, mientras que Alberola dijo desde el primer momento que no había nada. Después, la jugada fue revisada por el VAR. El colegiado se llevó la mano al pinganillo y no dejó que el balón se pusiera en juego de nuevo, hasta que recibió la orden desde Las Rozas para que continuase. En la sala VOR estaba Carlos del Cerro Grande, que también consideró que la acción no daba para más.

La Real Sociedad reclamó penalti en esta acción de Koundé con Oyarzabal. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/5tWulXZUt9 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 4, 2023

Sin embargo, la infracción por parte de Koundé fue clara. El jugador del conjunto barcelonista hace falta en el área al internacional español. Una jugada que pudo cambiar el curso del partido, puesto que la Real Sociedad, que estaba mereciendo ir por delante en el marcador, podría haberse adelantado en el marcador de haberse decretado la pena máxima.