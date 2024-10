Alarma con Lewandowski: en Barcelona están muy preocupados

Robert Lewandowski está siendo uno de los grandes precursores del despertar del Barcelona. La llegada de Hansi Flick ha movido el árbol culé que, con prácticamente lo mismo que ya tenía Xavi Hernández, está siendo capaz de sacar un rendimiento superior, como es el caso del delantero polaco, máximo goleador del equipo. Aunque la sobreexplotación de Lewandowski con su equipo se extiende también en Polonia, el Barcelona está que trina con su lesión tras forzarle a jugar.

Saltaba la noticia en las horas previas al partido, Lewandowski no era titular con Polonia ante Croacia pese a la importancia del encuentro en las aspiraciones polacas en la UEFA Nations League. Y no lo era precisamente por lo que decía previamente el seleccionador polaco, Probierz, que aseguraba que el delantero del Barcelona no era titular por una «lesión leve».

Hasta ahí todo bien, preocupación lógica por parte del Barcelona, que su jugador no esté en disposición de ser titular por molestias o esa «lesión leve» a la que hacía referencia su seleccionador. Lo raro vendría después. El partido se ponía bien para Polonia a los 25 minutos de juego. Tras el gol inicial de los polacos, obra de Zielinski, llegarían los tres de los balcánicos en las botas de Borna Sosa, Sucic y Baturina. Zalewski recortaría antes del descanso para poner el 2-3 temporal.

Los nervios en Polonia llegarían en el segundo tiempo. Pasada la hora de partido, sin reacción ni empate, el seleccionador polaco hizo algo que desconcertó a muchos. Tras afirmar que Lewandowski no jugaba por una «lesión leve», el delantero del Barcelona fue uno de los elegidos para entrar al campo en el minuto 62. De hecho, a los pocos minutos de entrar, Lewandowski fue el artífice de la asistencia que permitió a Polonia empatar el partido ante Croacia, con un gol de Szymanski tras asistencia del ariete.

Todo iba bien hasta que llegó el minuto 76. Una pelota en largo para Lewandowski permite al delantero irse a un mano a mano frente a Livakovic, pero el meta llega tarde y arrolla al polaco de mala manera dejando a éste muy tocado en el terreno de juego. De hecho, fue roja directa para el guardameta que dejaba el tramo final del partido a Croacia con uno menos. El polaco se probó y decidió continuar aunque se le pudo ver en varios momentos de ahí al final como se dolía del golpe, pese a ello continuó el partido entero.

La preocupación por el estado de Lewandowski aumentó tras el pitido final. Las cámaras captaron cómo salía el delantero polaco del estadio con una leve cojera, molestias evidentes que llevan a pensar en lo peor, aunque éste tranquilizaba respondiendo a las preguntas de los medios con «pierna OK». ¿Realmente tenía molestias Lewandowski o se justificó así su suplencia?

La cuestión ahora es que las molestias del delantero llegan en uno de los peores momentos para los culés, ya que se les viene encima uno de los Tourmalet de su particular calendario de partidos, con encuentros ante Sevilla, Bayern de Múnich y Real Madrid en apenas una semana, de domingo a sábado, aunque los dos primeros como locales y el tercero, el Clásico, en el Santiago Bernabéu.