Aitana desvela la experiencia única que vivió Carlos Alcaraz el día que se conocieron

Aitana Ocaña se ha convertido en una de los principales personajes mediáticos en España debido a su continuados éxitos en el mundo de la música. La joven cantante catalana, de 24 años, acudió al programa La Resistencia para promocionar su nuevo disco, Alpha, y desveló una curiosa anécdota que le ocurrió el día que conoció a Carlos Alcaraz, tenista con el que tiene una buena relación de amistad desde hace un tiempo.

Uno de los objetivos de David Broncano, presentador del programa que se emite en Movistar + y que tiene en las entrevistas a famosos su punto fuerte, es que Carlos Alcaraz, actual número dos del ranking ATP y campeón de Wimbledon, acuda al escenario de La Resistencia para citarse con él y con el resto de colaboradores del show. Para ello, Broncano le pidió ayuda a Aitana, sabedor de que ella tiene relación con el tenista de El Palmar.

En la conversación, Aitana desveló una anécdota que convierte su figura en algo único e inédito para Alcaraz, y es que el murciano acudió al primer concierto de su vida invitado por la cantante cuyo talento explotó en Operación Triunfo. «El primer concierto de Carlos Alcaraz fue mío. Eso me hace muchísima ilusión. Nunca había ido a un concierto», le reveló Aitana a David Broncano en medio de la entrevista.

La artista española, habitual número uno en las listas en España y Sudamérica gracias a sus singles, aseguró que Alcaraz le había dado un feedback positivo de la experiencia. «Me dijo que se lo pasó bien en el concierto», contaba Aitana, quien aprovechó para echar un cable a Broncano, haciendo campaña de cara a que este consiga que Carlos Alcaraz visite el programa nocturno. «Carlitos, David Broncano quiere invitarte a ‘La Resistencia’ y te va a tratar muy bien», le dijo, con las cámaras delante.

Vente un día, @carlosalcaraz. Somos tan tontos como te imaginas. Te lo pide @aitanax (◕‿◕) pic.twitter.com/IiIy2sIsZI — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) September 21, 2023

Aitana, en su salsa en La Resistencia

No es la primera vez que Aitana Ocaña acudía a La Resistencia y a la joven catalana se le notó más cómoda que en otras ocasiones, a pesar de que David Broncano y sus principales colaboradores, entre los que se encuentran Grison o Ricardo Castella, apretaron a la cantante con preguntas como el clásico «¿qué prefieres?», donde le pidieron a Aitana que eligiera entre tener su cara como actualmente y el cuerpo de una señora de 50 años o una cara equivalente a tener 50 años y su cuerpo.

Además, Aitana se sinceró sobre sus problemas de visión, con hasta cinco de miopía y «como tres» de astigmatismo, y se animó a contar otra anécdota curiosa, aunque esta vez sin Carlos Alcaraz involucrado. «Me he quitado las lentillas para descansar un poco el ojo y ha sido patético. He visto a Obama –en figura de cera– y no estaba aquí puesto, estaba ahí en medio», indicó, provocando las risas de los presentes.

La relación entre Aitana y Alcaraz

Carlos Alcaraz y Aitana se conocieron en el Mutua Madrid Open, torneo al que acostumbra a acudir la cantante y en la que también se había citado anteriormente con Rafa Nadal. Con una gran conexión, la cantante y el tenista murciano también tuvieron otro contacto público cuando el deportista conquistó Wimbledon el pasado mes de julio. Aitana fue una de las celebrities más destacadas que le felicitó por el éxito. Ahora, también se ha conocido que Aitana Ocaña invitó a su ‘amigo’ Carlitos a un concierto, en una experiencia inolvidable para el campeón del tenis español.