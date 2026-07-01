El Fútbol Club Barcelona presentó hace dos semanas su fragancia para uso personal y ambiental. Según el club, está elaborada mediante inteligencia artificial y pretende «aunar las miles de emociones de las diferentes generaciones» de aficionados del Barça. El frasco de 20 mililitros ha salido a la venta por 60 euros, un precio que ya ha generado debate entre los aficionados. OKDIARIO ha salido a la calle para preguntarle a la gente qué opina de esta colonia. Los seguidores del futbol están divididos; mientras unos no dudarían en llevársela a casa, otros la sentencian: «Huele a perdedor».

OKDIARIO ha salido a la calle para preguntar a la gente qué opina de la nueva fragancia del equipo culé y si se la llevarían a su casa por el precio que marca el club: «Pagaría 20 euros por ella, 60 euros me parece muy caro y nada asequible», cuenta uno de los entrevistados tras oler la fragancia.

«Yo pagaría 1 euro por ella. Huele a colonia barata. No me creo que cueste 60 euros. Es que es del Barça. Tiene que ser más barato para que les alcance», explica este aficionado en tono de humor a este periódico. «A mí me gusta cómo huele, pagaría 60 euros por ella sabiendo el tamaño», confiesa este aficionado del FC Barcelona. «Me la quiero llevar a casa», comenta este aficionado en tono humorístico a este periódico. Los entrevistados afirman que «pagar 60 euros por un frasco tan pequeño, no lo comprarían» aunque «huela bien».

Una fragancia que «irradia dulzura»

New Season for Passionate se basa en la primera fragancia exclusiva del Barça, con bergamota, hierba recién cortada, vetiver y madera de cedro. «El aroma de la identidad y las raíces. Sobre esta base, se despliega un acorde de vainilla cálida, donde la vainilla y el haba tonka, envueltos en un almizcle sedoso, irradian una dulzura reconfortante e irresistible: una calidez que transforma la intensidad en emoción. Es el Barça que se siente con el corazón, creado para quienes viven el club con pasión, no solo como espectáculo. Porque lo que nos mueve no es solo lo que se gana, sino lo que se siente, una y otra vez. Y una pasión así no se luce por un instante; se lleva contigo».

El lanzamiento cuenta con una segunda colonia que está enfocada a los aficionados «atemporales»: «Más que un club, más que un momento. Este es un legado que puedes llevar contigo. La nueva temporada de Timeless se basa en la primera firma olfativa exclusiva del Barça, con bergamota, hierba recién cortada, vetiver y madera de cedro. El aroma de la identidad y las raíces. Sobre esta base, se despliega una fragancia amaderada cremosa, donde el sándalo aterciopelado, el ámbar dorado y el almizcle suave crean una calidez que se siente arraigada y sutilmente poderosa. Es el Barça más allá del momento, creado para quienes entienden el club como un legado, no como un resultado. Porque la grandeza no se gana en noventa minutos, se escribe, temporada tras temporada. Y una grandeza como esta no se construye de la noche a la mañana; se construye para perdurar».

Los usuarios en redes sociales han criticado que el FC Barcelona haya promocionado el lanzamiento de dos colonias para los aficionados con un precio desorbitado por apenas 20 mililitros de fragancia. El precio se puede elevar a 75 euros si se personaliza. Además, critican que marcas con un mayor asentamiento en el mercado tengan precios más accesibles para el público.