La afición del Atlético no da tregua a Julián Álvarez: pancartas de «fuera» en el entrenamiento

La afición del Atlético de Madrid (o parte de ella) no da tregua a Julián Álvarez. El argentino dijo que se quería ir del club rojiblanco para «cumplir su sueño» -sin especificar cuál era su sueño, que es ir al Barcelona- y casi dos meses después de aquello, sigue en la entidad madrileña. Y tiene que entrenar, que es su obligación. Y al ir a entrenar, se entera bien del sentir de la mayoría de los hinchas colchoneros.

Este viernes, al entrar en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, Julián ha podido comprobar el poco cariño que se le tiene entre la afición. Ha habido pancartas de «Julián fuera» junto a los campos de entrenamiento, además de otra imagen con el número 19, el dorsal del argentino, con el símbolo de prohibición. Las imágenes han sido difundidas por el Frente Atlético, el grupo de ultras del conjunto rojiblanco.

La situación de Julián Álvarez es muy tensa. Ya se le señaló el pasado miércoles en el Metropolitano en el primer partido de la temporada del Atlético de Madrid. El delantero no estuvo ni en la convocatoria, pero los aficionados no le pasan ni una. Simeone, tras el partido, dijo que era «muy respetuoso con nuestra gente» cuando fue preguntado por esas críticas e insultos a su jugador.

Antes, en rueda de prensa, el técnico rojiblanco se limitó a decir que su postura es la del club, realizada por Miguel Ángel Gil Marín: «Creo que si el dueño del club habla de la manera que habló, no hay más. Es como en los juicios. No ha lugar. Está más que claro lo que expresó. Desde lo deportivo, queremos cuidar a la persona para que siga cuidando el nombre que tiene».

Mientras tanto, y a la espera de si el Barcelona paga como mínimo 150 millones por Julián Álvarez (la cantidad que el Atlético rechazó por parte del Real Madrid), el delantero argentino se sigue entrenando con la entidad rojiblanca, ya que es su deber.