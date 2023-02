Adriano posa con una atractiva pelirroja… y su mujer le pide los papeles del divorcio

Adriano Leite no sale de una para meterse en otra. El mítico ex futbolista brasileño vuelve a dar que hablar por su escandalosa vida sentimental. Y e que tras separarse de Micaela Mesquita a finales del pasado año por sus salidas con amigos, ahora ha formado un lío monumental posando con una atractiva pelirroja en el día de su cumpleaños.

El viernes 17 de febrero Adriano cumplió 41 años y lo celebró de la mejor manera, a bordo de un yate, bebiendo champán y en compañía de una bella mujer pelirroja llamada Raquel Bastos. Ella negó en su momento que estuviera saliendo con el ex jugador y Adriano habla de ella como una «amiga, con todo el respeto», pero en la fotografía aparecen abrazados y la ex mujer del carioca ha respondido con ironía en Instagram.

Le llama «idiota»

«¡Oh, qué lindos! Os deseo toda la felicidad del mundo. Adriano, mándame los papeles del divorcio», compartió Micaela en las redes sociales al ver la fotografía de su ex con la joven pelirroja. Poco después, la propia Micaela quiso felicitar a Adriano por su cumpleaños. «Incluso separados nunca olvido la fecha de hoy. ¡Feliz cumpleaños! Que tú, idiota, tengas toda la felicidad del mundo. Aunque me has hecho daño, te deseo lo mejor», escribió en sus stories, mensaje que luego borró.

La pareja se casó en noviembre del pasado año y un mes después la joven no dudó en pedirle el divorcio a raíz de unas salidas de Adriano con amigos. El brasileño estuvo varios días sin dar señales y ella se hartó. Pero el divorcio todavía no ha sido firmado, de ahí que Micaela responda a Adriano en las redes sociales tras esas fotos con otra chica, un zasca del que se habla en todo el mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Micaela Mesquita (@micaelamesquitaaa)



