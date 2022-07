La actriz Alejandra Onieva rompe su silencio y habla así de su relación con Casillas

A Iker Casillas le han relacionado con varias mujeres desde que se separó de Sara Carbonero. La última de ellas es Alejandra Onieva, joven actriz muy cercana a la familia Preysler, pues es hermana de Íñigo Onieva y, por tanto, cuñada de Tamara Falcó. El ex del Real Madrid y la también influencer se conocieron en un viaje organizado a Ibiza por la firma Bulgari al que asistieron otras personalidades conocidas. Los rumores dicen que se han vuelto «inseparables», pero la intérprete se ha pronunciado en las últimas horas.

Los medios quieren saber de su propia boca si estos rumores son o no ciertos, de ahí que los reporteros hayan preguntado directamente a Alejandra Onieva si es verdad que está empezando una relación con Iker Casillas. «Eso son conclusiones vuestras, que os sacáis. No entiendo nada», se limitó a contestar la actriz amablemente, dando a entender que no es cierto que tengan un romance.

De lo que no hay dudas es de que ambos han comenzado a seguirse en las redes sociales e incluso a interaccionar entre ellos sin esconderse. De hecho, Casillas fue uno de los que respondió al post de la actriz del citado evento en Ibiza con una de sus bromas: «¡El ángulo de la cámara! ¡Importante!». Queda claro que entre ambos hay feeling tras conocerse de apenas unos días, y habrá que ver si llega a haber algo más serio entre los dos próximamente.

La cuñada de Tamara Falcó es una conocida actriz española con 11 años de carrera profesional a sus espaldas, tanto en series de televisión como en cine. La joven se dio a conocer especialmente en nuestro país por su papel como Soledad en El secreto de Puente Viejo y también protagonizó Alta mar, en Netflix. Además es una auténtica influencer en las redes sociales, donde se acerca a los 350.000 seguidores a los que deleita con sus posados, fotos de viaje, fiestas con amigos…