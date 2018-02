Emery descarta a Thiago Motta para el duelo con el Real Madrid

Unai Emery anunció en rueda de prensa que el centrocampista Thiago Motta no jugará contra el Real Madrid. El brasileño, de 35 años y dilatada experiencia en Champions, no pisará el próximo miércoles el Santiago Bernabéu al no estar en condiciones óptimas tras cuatro meses de inactividad por lesión.

“Es un jugador muy importante para nosotros, pero con sus diversas lesiones ha estado fuera del equipo durante casi cuatro meses. He hablado con él, es demasiado temprano por la intensidad que necesita un partido así. Sigue poniéndose en forma, llegarán muchos partidos y lo necesitaremos”, afirmó el técnico.

Emery maneja como posibles sustitutos al brasileño tres nombres. El recién fichado Lass Diarra –que ha sido titular en los dos últimos partidos del PSG–, Rabiot y Lo Celso como stoppers defensivos en la medular. “Sé que todo el mundo quiere saber los que jugarán, pero lo más importante para mí es la victoria contra el Toulouse. Vamos a entrenarnos durante tres días, preparándonos bien y decidiré tranquilamente, sin precipitarme. No conozco de momento los que van a jugar”, dijo.

El PSG lleva varias semanas lejos de su mejor versión, con registros goleadores discretos en la liga francesa. Emery todavía no sabe si podrá contar con la presencia de su máximo goleador, Edinson Cavani. El uruguayo se quedó fuera del partido contra el Toulouse.