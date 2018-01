Valverde corrige a Piqué: “Es el Espanyol de Barcelona”

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, restó importancia a las declaraciones de Piqué sobre el Espanyol y al recurso interpuesto por los ‘pericos’ a Antiviolencia, asegurando que no va a hacer “una bola más grande” del asunto y que “cada uno es libre de mostrar su malestar como crea conveniente”.

“Cada uno es libre de mostrar su malestar como crea conveniente. No pienso hacer una bola más grande de todo esto para que el derbi de la semana que viene sea mucho más de lo que es, que es un partido normal”, comentó el ‘Txingurri’ en la rueda de prensa previa al choque frente a al Deportivo Alavés.

“Enmarco todo esto dentro de la rivalidad del derbi. Ha habido dos partidos intensos y queda dentro de todo ello. A algunos les parecerá excesivo el recurso y a otros lo de Piqué. Reconocemos lo que ha hecho el Espanyol en estos dos partidos y ha sido un gran rival. Es el Espanyol de Barcelona“, agregó.

Del rival liguero, el técnico culé destacó la mano de su homólogo en el banquillo de Mendizorroza, Abelardo, que les ha llevado a conseguir “muchos puntos”. Para el extremeño, la clave del gran “momento” alavesista reside en la presión y la valentía en una zona atacante en la que cuentan con “jugadores de calidad”.

“Es un rival que está en el mejor momento del campeonato, igual que nos encontramos al Espanyol y al Betis. Se les nota que están bien. Han hecho una gran eliminatoria contra el Valencia y están consiguiendo muchos puntos. La llegada de Abelardo les ha revitalizado y han conseguido muchos puntos. Intentan presionar arriba y ser valientes porque arriba tienen jugadores de calidad”, respondió.

“Se han rehecho muy bien y van a venir al Camp Nou a intentar ganar. El año pasado se llevaron de aquí tres puntos. Estos partidos los tenemos que asegurar porque son tres puntos que valen lo mismo que los demás”, añadió Valverde, que también aseguró que su rival este domingo salió “reforzado” de la Copa del Rey, a pesar de caer derrota en penaltis frente al Valencia y tener que disputar la prórroga.

Además, Valverde deseó que Munir El Haddadi, cedido por el Barcelona al Alavés, no repita sus actuaciones del curso pasado, cuando marcó al equipo que posee sus derechos en su etapa en el conjunto ‘che’. “Nosotros jugamos el jueves y ellos el miércoles. Desde el punto de vista físico prefiero jugar prórroga el miércoles que jugar el jueves. Depende de cómo te afecte en el aspecto anímico. Yo creo que han salido reforzados incluso cayendo en penaltis, no creo que acusen el esfuerzo”, contestó.

“Veo bien a Munir, se ha integrado bien. Está haciendo goles y se ha convertido en alguien importante. Espero que no nos meta dos goles como el año pasado cuando estaba en el Valencia. Es trabajador y va bien al espacio. Queríamos que ganara y tuviera continuidad y se la está ganando”, explicó.

“Iniesta y Coutinho son complementarios”

Por otro lado, Valverde evitó las comparaciones entre Andrés Iniesta y el flamante fichaje Philippe Coutinho, que debutó frente al Espanyol en la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. El técnico admitió que el brasileño está a su “disposición” y podría debutar en LaLiga, aunque especificó que él y el centrocampista español son “diferentes y complementarios”.

“Coutinho debutó el otro día y cuando un jugador entra en el equipo, está a disposición del entrenador. Es posible que sea titular, ya lo veremos mañana. Creo que Iniesta y Coutinho son jugadores diferentes y complementarios. Pueden jugar juntos, aunque sea posible que puedan jugar en la misma posición”, matizó.

Por último, Valverde no quiso entrar a valorar un supuesto fichaje de Neymar por los blancos, tras abandonar la disciplina catalana este verano. Para el entrenador, en el fútbol pueden “pasar cosas raras”, aunque no se encuentra muy preocupado por el rumor. “No sé lo que puede pasar en el mundo del fútbol. Si en algún sitio pueden pasar cosas raras es en el fútbol, pero no es algo que me preocupe”, concluyó sobre el brasileño.