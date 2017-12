Dinamarca: Eriksen, el nuevo Laudrup que manipula la ‘dinamita roja’

Dos ausencias significativas, en Brasil 2014 y en la Eurocopa de Francia 2016, hacen que la selección de Dinamarca regrese al escenario de los grandes eventos con fuerzas y aires renovados.

Un equipo mezcla de juventud, de centro del campo en adelante, y veteranía en la retaguardia, que aglutina todas las miradas en la nueva esperanza del fútbol danés: Thomas Eriksen. El futbolista del Tottenham es la gran estrella del equipo –ya le han comparado con el gran Michael Laudrup– y en Rusia tendrá en Rusia la gran oportunidad de reivindicarse.

Pero esta Dinamarca se parece poca a aquella preciosista del ex jugador de Barcelona y Real Madrid en México 86. La dirigida por Age Hareide es más directa y vertical. Se ha clasificado en la repesca tras pasar por encima de la República de Irlanda y, teniendo en cuenta el grupo que le ha tocado en suerte (Francia, Perú y Australia), no es de extrañar que la ilusión vaya in crescendo a medida que se acerca la Copa del Mundo entre los aficionados daneses. ¿Repetir la sorpresa de la Euro 92? Parece imposible, pero al menos estar en los cruces no parece descabellado.

Entrenador: Age Hareide

El fracaso de no acudir a la Eurocopa de Francia supuso la destitución de Morten Olsen y la llegada de un nuevo técnico. El noruego Hareide congenió muy pronto con el vestuario y conformó un conjunto sólido que, sin embargo, tuvo que acudir a la repesca tras quedar segundo de su grupo tras Polonia.

El estilo de la Dinamarca de Hareide se basa en un fútbol vertical, aprovechando la profundidad por banda y la magia y último pase de Eriksen. El conjunto danés no será un rival cómodo para ninguno de los equipos a los que se enfrente en este Mundial.

Plantilla: de Schmeichel a Eriksen

La portería depende de una saga en esta selección, la de los Schmeichel. Primero fue Peter, campeón de Europa en Suecia, y ahora Kasper, guardameta del Leicester y uno de los hombres veteranos del combinado nórdico. En defensa, el juego aéreo es sin duda el punto fuerte.

En la medular, Delaney es el iniciador de juego y Eriksen el encargado del último y definitivo pase. El de Werder Bremen puede ser una de las grandes sorpresas del campeonato, mientras que en el del Tottenham están puestas todas las miradas. Por delante de él, Pione Sisto y Poulsen serán los puñales en la banda y veremos quién será el encargado de materializar las ocasiones: Jorgensen, Cornelius y Bendtner se jugarán un puesto.

Equipación: el clásico rojo de la dinamita

Camiseta de ese color, con pantalones blancos y medias rojas. Es la indumentaria habitual de la selección danesa. Invierte el orden en el caso de las segunda equipación, con blanco en camiseta y medias y rojo para el pantalón.