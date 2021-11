El iPhone de Apple es uno de los productos más demandados, y no solo durante el Black Friday, también durante el Cyber Monday, que nos da una segunda oportunidad para hacernos con los productos que más deseamos a un precio reducido, como es el caso del iPhone. Claro está que no en todos los comercios encontraremos rebajado el smartphone de Apple, o al menos no todos los modelos, así que, a continuación, vamos a contarte cuáles son las mejores rebajas de iPhone que podrás encontrar durante el Cyber Monday.

Eso sí, a pesar de que estén rebajados, los teléfonos móviles de la marca Apple suelen tener un precio elevado, por lo que todo ahorro siempre será bueno, ¿no es cierto? No te pierdas estos grandes descuentos para poder comprar el iPhone y ahorrar al mismo tiempo.

Apple iPhone XR (2021) en El Corte Inglés

El iPhone XR (2021), a pesar de ser un modelo anterior, es una estupenda opción si quieres hacerte con un móvil de Apple ya que la calidad es muy buena. Cuenta con el chip A12 Bionic Neural Engine de última generación, 128GB de memoria, cámara trasera dual de 12mpx con gran angular y teleobjetivo, pantalla Liquid Retina HD, conexión 4G y una batería muy duradera.

El precio durante el Cyber Monday es de 589 euros, un precio muy bueno para un móvil con estas características, ¿no crees? Es la oportunidad perfecta para comprarlo con descuento si es lo que estás buscando.

Apple iPhone 11 Pro en MediaMarkt

Si estás buscando una versión de iPhone más actual, en MediaMarkt podrás encontrar el iPhone 11 Pro en color plata, 64GB de almacenamiento, 6GB de RAM, pantalla de 5,8″ OLED Super Retina XDR, chip A13 Bionic y una batería que te durará todo el día por un precio de 942 euros. Esta oferta te permitirá ahorrar hasta un 15% de tu dinero si lo compras ahora, durante el Cyber Monday.

El iPhone 11 Pro, además, te ofrece una máxima resolución en sus fotografías y vídeos, por lo que es una de las mejores opciones si te gusta salir con tu móvil a explorar y captar nuevas imágenes.

Por si fuese poco, si compras hoy en MediaMarkt online podrás obtener un mayor descuento ya que, por cada 100 euros de compra, te regalan 10 euros para poder cajearlo en tienda.

iPhone 13 Mini en Amazon

El iPhone 13 mini es uno de los modelos más populares de Apple y es que es muy cómodo de manejar y cuenta con una calidad indiscutible. Es por eso por lo que hoy, durante el Cyber Monday, podrás encontrarlo de oferta en Amazon, ¡podrás ahorrar hasta 50 euros si decides comprarlo hoy! Su precio habitual es de 929 euros, pero hoy podrás conseguirlo por 879 euros.

Este modelo tiene una pantalla Super Retina XDR de 5,4 pulgadas, sistema avanzado de cámara dual de 12 Mpx con gran angular y ultra gran angular, Chip A15 Bionic para un rendimiento ultrarrápido, hasta 17 horas de reproducción de vídeo, diseño muy robusto y duradero y una cámara delantera con TrueDepth de 12 Mpx con modo Noche y grabación de vídeo en 4K HDR con Dolby Vision.

Es una muy buena oportunidad para hacerte con él, así que no lo desaproveches la ocasión.