Los vinos más fresquitos para brindar en verano con amigos

En vacaciones y con el calor a cuestas, necesitamos bebidas más fresquitas. El agua es la bebida clave para poder hidratarnos y debe estar presente en nuestras mesas durante el día. Ahora bien, si queremos celebrar lo podemos hacer con los vinos más fresquitos para brindar.

Toma buena nota y así no quedarás nunca mal cuando vayas de invitado a una comida o bien si tú eres el anfitrión.

El consumo de vino en España ha aumentado un 11,9% a lo largo de 2022, según el informe económico de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) y, aunque el ritmo de crecimiento interanual fue más rápido durante los primeros meses del año, la evolución del consumo de vino se ha mantenido positiva.

Estos son los vinos más fresquitos para brindar en verano

Blanco, fresquito y ecológico

Desde el viñedo y su gestión, pasando por su elaboración, todo en Viore Organic es natural. Hablamos del nuevo vino de agricultura ecológica de Bodegas Viore se fragua en un solo viñedo del paisaje de Rueda. Por supuesto, está certificado como apto para veganos y sus contra etiquetas llevan el habitual sello europeo V-Label.

Vino premiado

El Vino de Jerez, Harveys very Old Amontillado V.O.R.S. 30 años es destacado por su calidad y por ser compartido con los seres queridos no solamente durante el verano si no también en muchas otras ocasiones.

Ahora ha sido nombrado con el premio “best in show”, el máximo galardón del certamen Decanter World Wine Awards (DWWA), en Reino Unido.

Total exclusividad

La bodega jerezana Fernando de Castilla acaba de lanzar un vino ideal para brindar en verano. Es el Fino en Rama, un exclusivo vino del que únicamente saldrán al mercado 3.600 botellas. El resultado es un fino único, muy jerezano, que al buen aficionado recordará a los grandes finos que se embotellaban hace 30 ó 40 años.

Hasta ahora este vino se regía por un sistema dinámico de llenos, marcado por la demanda del mercado. Ahora pasará a un sistema finito de saca limitada, que estará regido por un criterio enológico de excelencia. A destacar que presenta una vejez media de 6 años y, dada la demanda ya generada antes de su presentación, se comercializará bajo un sistema de cupos limitados.

Lo verás porque es dorado y brillante, con la levadura muy presente, otorgando intensas notas de bollería, a la par que cítrico, yodado y con aromas a frutos secos. Entre sus notas de cata, la bodega expone que es delicado y persistente con matices de avellana, roble y toques salinos muy agradables.