El vestidor de tus sueños es posible: crea un vestidor funcional y elegante

Crea un vestidor funcional y elegante con tu ropa, es cuestión de ponerse manos a la obra con ella. Ha llegado el momento de empezar a pensar en sacar la ropa de otoño y esconder la de verano. Atrás quedaron las camisetas de tirantes, debemos empezar a sacar las sudaderas y pensar en cómo organizar nuestro armario para que todo quede perfectamente organizado. Para hacerlo, debemos servirnos de unos trucos que nos pueden ayudar a conseguir aquello que deseamos y más.

Nuestra ropa puede estar perfectamente organizada con la ayuda de unos pequeños trucos que pueden acabar siendo los que nos acompañen en estos días que tenemos por delante y en la manera de ponerlo en práctica. Habrá llegado el momento de poner sobre la mesa ese vestido de ensueño que queremos descubrir de la mano de una serie de trucos que son esenciales. Si quieres descubrir nuestro vestidor en estado puro, no lo dudes, toma nota de algunos consejos que harán que tu armario cobre vida y se transforme en un vestidor profesional en el que ir organizando perfectamente nuestra ropa. Paso a paso puedes conseguir lo que deseas.

Es posible el vestidor de tus sueños

Ese vestido que ves en las películas o series puede ser el tuyo. Lo que necesitas es que todo esté perfectamente organizado y puedas obtener una serie de elementos que serán los que marcarán la diferencia. Sin duda alguna, el cambio de estación te permite reflexionar sobre ese armario que no es cómo pensabas.

Ha llegado el momento de poner en orden tus prendas. Todas tus prendas deben ponerse en orden, te guste o no, todo debe estar perfectamente organizado para que no haya lugar a dudas. El orden en el plano físico puede acabar siendo algo más mental de lo que nos imaginamos.

Es la hora de poner en práctica determinados detalles que serán los que hagan más fácil un proceso que puede ser esencial. Realizar el cambio de ropa de armario es la oportunidad que esperábamos para crear el vestidor funcional y elegante que vemos en las demás casas, pero no en la nuestra.

Las prendas las debemos organizar siguiendo nuestro propio instinto y esperando que queden lo mejor organizadas posibles. De lo contrario, no lograremos empezar el día o la jornada que tenemos por delante de la mejor manera posible, con todo listo para ponernos manos a la obra. Ç

Crea el vestidor funcional y elegante

El primer paso hacia este objetivo que perseguimos es eliminar todas las prendas que no usamos y no usaremos este año. Es importante seleccionar aquello que nos ponemos y lo que no, eliminar las piezas que no son las que llevamos de forma habitual. Es un proceso necesario que nos puede dar un poco de dinero extra.

Puedes vender las prendas que no te pones o donarlas, lo importante es liberar el espacio que están ocupando en tu armario y que realmente no sirven de nada. De esta manera conseguiremos que nuestra casa esté perfectamente organizada, empezando por un armario de ensueño.

Saca toda la ropa del armario, separa las prendas que te pones de las que no. Vende o dona las que no y prepara las que sí que te pones para esta temporada. Crea las combinaciones necesarias y funcionales. Simplemente agrupa ese pantalón o falda con los jerséis que acostumbras a ponerte, de esta manera conseguirás crear un conjunto de lo más especial.

Con todo listo, organiza estos conjuntos en las perchas. Es fácil crear combinaciones que nos solucionen el día a día. Puedes ir variando en estos 5 conjuntos que pueden hacerte la semana más sencilla de afrontar. Deja a parte las prendas de estar por casa o las del gimnasio que no tienen por qué estar colgadas.

El hecho de colgar las prendas hace mucho más fácil encontrar esas piezas que estás buscando y que quizás hasta ahora nunca hubieras imaginado. Será el momento de empezar a colocar de nuevo las prendas en el armario o el vestidor. La selección por colores como hacen muchos solo funciona si eres fan de un tono u otro.

Hoy en día mezclamos más tonos y no nos preocupamos tanto de colores o incluso usamos tonos neutros en todas las fases de nuestra vida. Puedes ser del equipo gris, marrón o azul, teniendo un armario cápsula de estos colores sin saberlo. Suele pasar más de lo que nos imaginamos este hecho.

También podemos ponerle un poco de luz en el interior del armario o añadir más cajones y baldas si nos hacen falta. Es cuestión de ir colocando la ropa como nos sea más fácil de recuperar una vez la tengamos que usar en nuestro día a día. Crea ese vestidor de ensueño con estos sencillos pasos.