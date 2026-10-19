Ver un ciempiés en tu casa o jardín: qué significa y por qué es una mala noticia

Ver un ciempiés en tu hogar o jardín puede ser una premonición de que algo malo puede estar sucediendo en las entrañas del domicilio. La mayoría de las personas eliminan a este insecto de inmediato sin conocer que su presencia tiene una explicación biológica y por qué hay que prestarles atención. Estos artrópodos no dañan por sí mismos el hogar, las plantas o los muebles. Su presencia es indicador de mala noticia, ya que es un indicador biológico de que las condiciones estructurales o de higiene ambiental en la vivienda están fallando.

¿Qué significa y por qué es una mala noticia?

Existen dos respuestas a la pregunta de por qué aparecen los ciempiés. Lo más habitual es que exista una plaga activa en el lugar si te encuentras varios individuos. Los ciempiés se alimentan de insectos más pequeños, como arañas, cucarachas, pececillos de plata u otros artrópodos. Los ciempiés domésticos tienen un metabolismo alto y necesitan comer constantemente, por lo que si hay varios, significa que existe un suministro de comida estable y abundante cerca.

Dependiendo de dónde se encuentren, suele ser por un tipo de plaga u otro.

Baño y cocina : el insecto más recurrente en estos lugares son los pececillos de plata o cucarachas pequeñas que aparecen por la humedad, y se esconden en los desagües o detrás de electrodomésticos.

: el insecto más recurrente en estos lugares son los pececillos de plata o cucarachas pequeñas que aparecen por la humedad, y se esconden en los desagües o detrás de electrodomésticos. Sótanos, garajes : cochinillas de la humedad, larvas de escarabajos o arañas son los más recurrentes.

: cochinillas de la humedad, larvas de escarabajos o arañas son los más recurrentes. Cerca de zócalos, paredes o estructuras de madera: podrían estar cazando termitas u hormigas.

¿Por qué no debes matarlos?

A pesar de su aspecto intimidante, no atacan al hogar, sólo aparecen como consecuencia de la generación de un punto de suministro de alimento y de exceso de humedad. En el exterior de los domicilios funcionan como aliados que mantienen el equilibrio del huerto. En el interior funcionan como controladores de plagas naturales.

Los ciempiés son extremadamente susceptibles a la desecación y necesitan lugares oscuros y muy húmedos para poder habitar. Aparte de un aviso de plaga, que también necesita humedad, están avisando de que hay filtraciones de agua, problemas de ventilación interna o riego excesivo de algunas zonas.

La solución pasa por reparar los problemas de humedades y sellar las grietas de los muros para erradicar la entrada de los insectos de los que se alimenta.