Vas a perder todos tus documentos y no hay vuelta atrás: Google la lía y la gente entra en pánico

La gestión de documentos online está más y más presente en nuestras vidas cada día, de hecho, muchas personas y en numerosas empresas ya es la única forma en la que se gestionan documentos, desapareciendo así prácticamente el papel de muchos lugares. Te contamos qué problemón se te viene encima con documentos de Google, tan grande que muchos han entrado ya en pánico ante lo que se avecina… ¡toma nota!.

Google Drive en PC, a punto de desaparecer

Google comenzó hace unos días el borrado completo de todo el contenido multimedia que estaba vinculado a Hangouts, su chat que no llegó a tener el éxito esperado y que desapareció. Lamentablemente, no será el único servicio que abandone el gigante tecnológico, ya que Google Drive en PC tiene también los días contados.

Desde la página de soporte de Google se anuncia que Drive dejará de recibir asistencia y actualizaciones en determinadas versiones de Windows, lo que va a generar vulnerabilidades en todos los archivos que se mantengan en el PC, quienes tengan este servicio directamente anclado al PC. Los archivos seguirán almacenados, pero la app dejará de actualizarse en ciertas versiones de Windows (Windows 8 / 8.1, Windows Server 2012 y en todas las versiones de Windows de 32 bits.). A partir de agosto de 2023 ya no se prestará asistencia en Google Drive en PC en las mencionadas versiones.

Google recomienda pasarse a Windows 10 para así poder disfrutar de su File Stream de Drive sin problemas y que los documentos se sincronicen en la nube aunque los estés manipulando en el PC, el móvil o la tablet. En los casos en los que no se pueda actualizar, sin duda esos documentos serán vulnerables ya que no seguirán estando disponibles en la nube en sus nuevas versiones. Por dejarlo más claro, en las versiones afectadas, los cambios que se hagan en la nube no se verán en el PC, y viceversa, lo que supone un riesgo.

Para seguir disfrutando de Google Drive en PC, lo más recomendable es pasarse a Windows 10, lo cual se puede hacer gratuitamente desde Windows 7 u 8 si se tiene la clave original. Revisa si tu equipo cumple todos los requisitos y el sistema se actualizará automáticamente y, entre otros beneficios, podrás seguir disfrutando de los documentos de Google.