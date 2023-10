Tu nevera puede estar llena de bichos en esta parte: míralo muy bien

La nevera es uno de los electrodomésticos más importantes de la cocina, ya que nos permite conservar los alimentos frescos y evitar que se estropeen. Sin embargo, también puede ser un foco de infección si no la limpiamos correctamente y con frecuencia. ¿Sabes qué parte de la nevera puede albergar una plaga de insectos que pueden causar enfermedades? Un experto sanitario te lo explica a continuación y no te lo vas a poder creer. Esta es la parte de tu nevera que esconde muchos bichos.

La parte de tu nevera que esconde muchos bichos

Seguro que no te puedes creer que tu nevera pueda tener bichos ocultos, pero lo cierto es que así es. Y la parte en la que se esconden no es otra la goma de la puerta, esa pieza que sella el frigorífico y evita que se escape el frío. Si no la revisamos periódicamente, puede presentar grietas, abombamientos o suciedad que facilitan la entrada y el desarrollo de pequeños bichos como ácaros, cucarachas o polillas. Estos insectos se alimentan del agua y de los restos de comida que puedan quedar en la goma o en el interior de la nevera, y pueden contaminar los alimentos que tenemos guardados.

Así lo ha advertido el técnico de emergencias Miguel Assal, quien desde su cuenta de Instagram ha mostrado en un vídeo que la nevera puede acumular muchos insectos en la goma y estos además se pueden esconder en la parte trasera. Según explica, estos bichitos pueden transmitir enfermedades como la salmonelosis, la hepatitis infecciosa, diarreas infantiles o infecciones intestinales y urinarias. Pero no solo eso, inhalar sus secreciones, puede llevarnos a sufrir un cuadro de alergia.

View this post on Instagram A post shared by Miguel ASSAL 🏔️⛑️ (@miguel_assal)

Evita los insectos en la nevera

¿Cómo podemos evitar que estos insectos se instalen en nuestra nevera? Lo primero es limpiarla a fondo cada cierto tiempo, tanto por dentro como por fuera. Para ello, podemos usar agua tibia con jabón de lavavajillas y un paño o una esponja suave. También podemos añadir un poco de vinagre o bicarbonato para desinfectar y eliminar los malos olores. Es importante secar bien todas las superficies después de limpiarlas.

Lo segundo es revisar el estado de la goma de la puerta y cambiarla si está dañada o no cierra bien. Para limpiarla, podemos usar un cepillo de dientes viejo o un bastoncillo de algodón humedecido en agua con lejía3. Hay que prestar especial atención a los pliegues y las esquinas, donde se pueden acumular más suciedad e insectos. También hay que limpiar la parte trasera de la nevera, donde se encuentra el motor y el condensador, ya que como advierte este experto también pueden anidar los bichos.

Por último, es conveniente mantener unos hábitos de higiene en la cocina, como no dejar migas o restos de comida por el suelo o la encimera, guardar los alimentos en recipientes herméticos, tirar los productos caducados o en mal estado, y no dejar la puerta de la nevera abierta más tiempo del necesario. Así evitaremos atraer a los insectos y mantendremos nuestra nevera limpia y segura.