Tu lavadora puede gastar la mitad de luz: los trucos definitivos para conseguirlo

Hay una serie de trucos definitivos que te ayudarán a gastar la mitad de luz, vas a conseguir ahorrar en algo tan importante como la lavadora. Este electrodoméstico, que quizás usas varios días, puede acabar siendo determinante para el consumo de electricidad.

La lavadora consume mucho más de lo que nos imaginamos, especialmente si estamos ante un electrodoméstico que resulta imprescindible. Dependiendo de las lavadoras que hagas a la semana, estos trucos son fundamentales para que no te dejes un buen pico en luz, algo esencial en la mayoría de las casas de este país.

Puede gastar tu lavadora la mitad de luz

La factura de la luz en España es de las más caras del continente. Teniendo en cuenta los sueldos que tenemos, cuando llega la factura acaba siendo un drama para muchas familias que han visto como subía lo que pagamos cada mes de algo tan básico como la electricidad.

Sin ella no podemos hacer funcionar, no solo los electrodomésticos, tampoco la calefacción o el aire acondicionado, incluso cocinar es imposible. Dependemos tanto de la electricidad que acabamos pagando una cantidad muy superior de lo que deberíamos, solo por el simple hecho de vivir en este estado de comodidad permanente.

Es importante estar al día de todas las medidas que nos pueden ahorrar una buena cantidad de dinero. Algo que quizás nunca nos hubiéramos imaginado es tener que estar pendiente de la hora o de las lavadoras que pongamos, siendo algo que siempre lo hemos tenido como un buen básico.

Lavar la ropa en casa es algo que hemos hecho y que seguimos haciendo. Apostando claramente por una novedad importante que acabará siendo lo que marque la diferencia. Nuestra lavadora nos hace un trabajo extraordinario, pero debemos cuidarla e intentar conseguir más por menos.

Las lavadoras que ponemos durante la semana varían. En función de si somos o no una familia, si hay niños pequeños o personas mayores, es toda una odisea tenerlo todo limpio. Unas sábanas que sufren algún accidente nocturno de los pequeños, esa sudadera favorita que no puede estar sucia o la ropa del trabajo que puede ensuciarse más de la cuenta.

Muchos son los motivos que nos empujan a poner una lavadora, aunque a partir de ahora, sabremos ponerla con el objetivo de ahorrar un poco más. Toma nota de estos trucos.

Trucos para ahorrar luz poniendo la lavadora

Uno de los elementos que más puede afectar a nuestra lavadora es el hecho de no cargarla lo suficiente. No debes poner una cantidad inferior, ya que acabarás lavando de más y gastando una electricidad que quizás no deberías. Especialmente sabiendo la cantidad de dinero que necesitamos para mantener nuestra casa en marcha.

Cuidado, eso no significa que debas sobrecargar la lavadora. Si lo haces puedes forzar demasiado este electrodoméstico que podría romperse e incluso ofrecer una serie de elementos que no son nada buenos. El cambio de ciclo que conseguiremos aprovechando la lavadora puede suponer unos euros de más a final de mes.

Los ciclos cortos son tus mejores aliados. No es necesario que la ropa esté dando vueltas en la lavadora durante varios minutos. Puedes obtener el resultado que deseas con una simple actuación que te garantice que tu ropa quede limpia. Con 15 minutos si la ropa no está sucia, te quedará perfecta, será cuestión de ponerte manos a la obra con estos cambios a la hora de lavar. Por mucho que la pongas dos horas, si la ropa tiene manchas difíciles de quitar no te quedará bien. Hay algunos casos en los que lavar a mano se convierte en una necesidad.

Lavando a mano las prendas delicadas ahorras y consigues una ropa limpia y cuidada. Es una opción que requiere parte de tu tiempo, pero no implica ningún gasto de luz, sino todo lo contrario. Acabarás obteniendo aquello que necesitas por menos, teniendo tu ropa siempre en perfectas condiciones.

Lava siempre en agua fría si es posible. Hay ciclos de lavado que ya te indica la temperatura es fría, la lavadora necesitará menos energía en conseguir que toda tu ropa se lave en perfectas condiciones. No todas las manchas necesitan frío, especialmente la de la ropa de cada día que no se ensucia demasiado o que está bajo los efectos de una relativa estabilidad. Las sábanas que las lavamos con regularidad, aunque no estén sucias o determinadas prendas que podemos lavar en frío sin problemas. Es más, evitarás algún que otro problema con las prendas de ropa que sometidas a altas temperaturas pueden verse afectadas por algunos inconvenientes como que encojan o pierdan parte de sus propiedades. El agua fría te ahorrará unos euros que son fundamentales.

Escoge el modo eco de tu lavadora siempre que sea posible y evita gastar más luz de la que deberías.