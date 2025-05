Ancelotti: «El Real Madrid es una familia, lo he pasado muy bien»

Carlo Ancelotti atendió a los medios oficiales del club tras despedirse del Bernabéu. «El Real Madrid es una casa y una familia. Lo hemos pasado muy bien. Por los títulos y por los momentos que hemos pasado. Se respira el aire de familia en cada lugar. Lo he pasado muy bien», aseguró.

«Ha sido una buena conexión entre el club y los jugadores. El Madrid va a seguir teniendo jugadores extraordinarios», añadió. Por último, analizó su despedida: «A nivel de emoción este día ha sido muy alto. La más alta. Cuando ganas una Champions no percibes estas emociones. Llorar no es un problema para mí. Si no lloraba hoy, no iba a llorar nunca más. Me voy muy satisfecho. Ha sido un honor y un placer ser parte de esta familia y entrar en la historia de este club. Ese era el objetivo desde el primer día. Y lo he conseguido».

Antes, un emocionado Ancelotti no pudo evitar despedirse entre lágrimas este sábado del Santiago Bernabéu tras la victoria del Real Madrid por 2-0 frente a la Real Sociedad en la última jornada de Liga. «No es tan sencillo hablar hoy. Lo intento. Ha sido un honor y un placer entrenar a este club. A este equipo», comenzó diciendo sobre el césped el técnico italiano, a quien le estaba costando hablar debido a los nervios.

El entrenador tampoco desaprovechó la oportunidad para dedicar unas emotivas palabras al presidente del Real Madrid: «Agradecer a mi querido presidente Florentino, ha sido fantástico entrenar a este grupo de futbolistas. Ha sido fantástico compartir con vosotros, afición, todos estos momentos», prosiguió Ancelotti con su discurso en el centro del campo del Bernabéu.

Ancelotti se mostró muy nostálgico en su adiós al coliseo blanco, pues quiso recordar aquella épica remontada del Real Madrid en la Champions League frente al PSG: «Nuestra historia es inolvidable. Nadie puede olvidar los tres goles de Karim (Benzema) contra el PSG. El doblete de Rodrygo contra el City. El pase de Luka contra el City. Nadie puede olvidar los dos goles de Joselu. Yo tampoco puedo olvidar cada día que he pasado aquí», agregó. «Hala Madrid y nada más. Os quiero mucho», concluyó el técnico.