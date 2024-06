El truco para saber si una llamada es spam o fraude: así se pueden identificar números desconocidos

Hay una forma de identificar números desconocidos que te permitirá saber si se trata de una llamada spam o fraude. Este tipo de llamadas son cada vez más frecuentes y eso significa que debemos estar preparados para lo peor, evitaremos más de un susto con este truco.

Las redes sociales nos descubren cómo debemos actuar para dejar atrás este problema que realmente puede llevarnos a no tener la siesta que buscamos o a perdernos en un mar de un fraude que puede arruinarnos las vacaciones. Así es cómo las podrás identificar.

Podrás identificar los números desconocidos

En más de una ocasión hemos recibido en nuestro teléfono una llamada de un número desconocido. La primera impresión es la de cogerlo, nunca se sabe quién puede llamar, pero una vez hemos descolgado quizás nos acabemos arrepintiendo de hacerlo al estar en una situación complicada.

Una alternativa la de no cogerlo que puede ser peligrosa. Puede ser una llamada importante de alguien que nos necesite, por lo que querremos estar atentos a ese teléfono que recibe a un número que quizás acabe, siendo el que nos lleve a pensar que algo estará pasando sin saberlo.

Esta inquietud por no querer llamar a esa persona o esa opción que puede acabar siendo la que marque la diferencia es la que hará de esta persona algo que realmente se convertirá en esencial. Saber si estamos ante spam o fraude o se trata de una llamada real, es algo que necesitamos saber.

Solo en este momento podremos empezar a pensar en cómo actuar ante alguna de estas posibilidades. En teoría las llamadas tipo spam deberían estar prohibidas por ley, pero siguen estando, siendo una realidad que nos acompañará en numerosas ocasiones. Por lo que no las podemos descartar.

Lo que llega en este momento es un poderoso cambio que puede acabar siendo lo que marque el final de estas llamadas. Hemos descubierto la forma de detectarlas y de eliminarlas por completo de una manera que quizás no esperabas y ha acabado siendo una realidad.

Los trucos que puedes poner en práctica para saber quién te está llamando son esenciales para poder saber qué es lo que está a punto de pasar. Toma nota de cómo conseguirlo paso a paso sin perder de vista el objetivo de acabar con el Spam y el fraude.

Este truco te ayudará a saber si es una llamada, spam o fraude

Google My Business es el lugar en el que están todas las empresas del mundo. Podrás buscar ese número que te está llamado para saber en todo momento si se trata de spam, fraude o es una empresa con la que has contactado y estés esperando una importante respuesta por su parte.

El problema de estas llamadas es que ponen en riesgo aquello que estás esperando con tantas ganas. Por lo que es importante estar preparado para poder afrontar una serie de elementos que encontraremos claramente. En esta lista quizás esté esta empresa con las que has contactado por un trabajo o por una oferta que realmente te interesa.

El spam aparece cuando estamos ante un tipo de publicidad que no es consentida y que realmente puede darte más de un dolor de cabeza. Ya que es algo que realmente no deseas y por lo que quizás no tengas la información necesaria para conocerla un poco mejor. Es por lo tanto una manera de entrar a puerta fría a por clientes que deberían estar prohibidas en todos los sentidos.

Android tiene la posibilidad de aplicar un filtro de llamadas que te permitirá acabar de una vez por todas con empresas para las que no has dado tu autorización. Ganarás en salud y podrás obtener aquello que realmente necesitas sin que tengas que hacer nada más que cambiar los ajustes de tu teléfono. Sigue simplemente estos pasos:

Abrimos la app ‘Teléfono’. La deberemos tener visible en el cuadro de aplicaciones o en ajustes.

A continuación, buscamos la opción de ‘Más opciones’, representado con tres puntos verticales.

Allí simplemente debemos darle clic con el dedo a ‘Ajustes’, y luego a ‘Identificador de llamadas y spam’.

Comprobaremos que la opción ‘Ver identificador de llamadas’ está activa. De esta manera es el propio teléfono el que realiza ese filtro que nos evita perder el tiempo descolgando o buscando de dónde es ese número.

Activaremos en este momento la opción ‘Filtrar llamadas de spam’. De esta manera tan sencilla protegeremos nuestro teléfono.

Acabaremos con las llamadas tipo spam que son especialmente molestas y que no nos aportan nada de nada. El fraude en el que podemos caer se quedará en nada. Es cuestión de preparar nuestro teléfono y de invertir algo de tiempo, en un truco que realmente funciona.