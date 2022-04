El truco más usado para limpiar las ventanas ya no sirve hoy en día ¿por qué? Siempre se ha considerado que uno de los mejores métodos de limpieza para las ventanas y cristales de la casa era el usar una hoja de periódico. Un truco que es sencillo, fácil de aplicar y además barato dado que en todas las casas (ahora cada vez menos) hay periódicos viejos que podemos reutilizar para este tipo de labores una vez los hemos leído, pero parece que los tiempos cambian y los trucos del pasado ya no resultan tan efectivos. Conozcamos un poco mejor cómo se aplicaba este truco para limpiar las ventanas y el motivo por el que ya no resultaría tan efectivo.

Limpiar ventanas con periódico no sirve

Cuando hablamos de limpiar la casa, cada uno sigue su propio método: están los que intentan utilizar solo productos naturales, los que tienden al ahorro, los que en cambio improvisan o también se dejan guiar siguiendo tutoriales de internet o consejos de la abuela.

Carolyn Forté , experta en ciencias del consumo y directora del laboratorio de cuidados en el hogar del Good Housekeeping Institute ayudó a Insider a despejar algunos mitos que corren el riesgo de hacernos cometer errores graves a la hora de hacer las tareas del hogar y arruinar muebles, cristales, suelos y nuestro día después de tanto esfuerzo.

Y es uno de esos mitos «de toda la vida» el que parece que ya no sirve de nada. Según Forté algunas viejas costumbres de limpieza y que han pasado de generación en generación no servirían de mucho hoy en día; sin embargo a la gente les encanta «transmitir a los demás» esos trucos de limpieza que siempre se han recomendado y más por redes sociales, donde se suelen ver muchos vídeos que se acaban haciendo virales entre los más jóvenes, dado que estos seguramente no sabrán que algo tan simple como una hoja de periódico siempre ha servido para dejar los cristales de las ventanas mucho más limpios.

Sin embargo, para Forté el periódico es precisamente uno de esos «mitos de la limpieza» que se debe desterrar en los tiempos que corren. El motivo no es otro que el hecho de que el papel de los periódicos actuales es mucho más fino que el que se usaba antiguamente. Esta sencilla razón haría que algo que ha servido toda la vida para evitar dejar marcas o rayas en los cristales cuando los limpiamos, ya no sea eficaz. Es más si intentamos mojar los cristales y después pasamos una hoja de periódico arrugada, comprobaremos como acaba desmenuzada y pegada al cristal, algo que con el papel de años atrás no sucedía.

Y es que el papel moderno al ser más fino que el de hace décadas, se rompe más fácilmente en contacto con superficies mojadas y detergentes y acaba dejando residuos esparcidos por el cristal y nos hace perder el tiempo, de modo que la recomendación de la experta para sustituir este truco es el de recurrir a un paño de microfibra que sí que nos dará el resultado deseado, es decir, el de unos cristales relucientes y sin una sola raya.