El truco más popular del papel albal que puede estar poniendo en peligro tu casa

En la actualidad, las redes sociales nos han llevado a un mundo nuevo en lo que a los consejos y nuevos trucos se refiere. Muchos de ellos parecen infalibles y es real que son de lo más práctico, pero hay que tener mucho cuidado con ellos, también cuando se involucra la comida y estamos poniendo en peligro nuestro hogar. Es lo que sucede con el truco viral del papel de aluminio, conocido coloquialmente como papel albal, que puede ser muy peligroso y la OCU nos alerta sobre ello.

La Organización de Consumidores y Usuarios ha puesto en alerta a todos aquellos que hayan probado la manera de utilizar el papel albal o papel de aluminio entre la vitrocerámica y las ollas, ya que puede resultar peligroso en placas de inducción. Simple y llanamente, el papel de aluminio puede acabar saliendo entre llamas debido a las ondas electromagnéticas que emite a placa de inducción.

Con estas ondas, en fondo magnetizable, se calientan habitualmente los recipientes, ya sean ollas y sartenes y pueden transmitir el mismo calor al papel de aluminio, haciendo que llegue a temperaturas muy altas y peligrosas sin que estemos poniendo directamente una llama sobre este utensilio que está en todas las cocinas. Por tanto, colocar papel de aluminio en una placa de inducción no es para nada recomendable, aunque lo podamos haber visto en vídeos con cientos de comentarios y miles de me gusta en las redes sociales.

Sin embargo, la cosa no queda ahí, y es que otros utensilios de cocina que son de metal, como pueden resultar, sin ir más lejos, cucharas, tenedores u objetos de aluminio, tampoco tienen que dejarse sobre la placa de inducción por el mismo motivo, pueden calentarse y después ser peligrosos al manipularlos, provocando quemaduras al usuario. Tampoco elementos de plástico, ya que se consumirán con el calor y nos quedaremos con ellos derretidos.

Alternativas al papel de aluminio

En caso de que busquemos limpiar la vitrocerámica de manera óptima, lo primero que habrá que hacer es dejar que pase el calor de las placas de inducción y, a continuación, la OCU sugiere que se pase una bayeta húmeda y limpia para dejar todo en orden. Si la limpieza continúa si imponerse, hay productos específicos de vitrocerámica que o provocan arañazos. Para proteger la vitro de rayaduras, una alternativa al papel de aluminio es papel para hornear, este sí resistente en altas temperaturas, aunque debemos mantener un control porque en algunos casos, los más remotos, también puede llegar a quemarse.

¿Por qué se llama papel albal al papel de alumino?

El papel de aluminio se conoce coloquialmente en España como papel albal, aunque no se trata de un sinónimo per se, si no que proviene de una marca de este contenido, francesa, que se llama ALBAL, procedente del Grupo Péchiney y que responde al acrónimo de aluminio y embalaje.