El truco de Karlos Arguiñano para conseguir un huevo duro perfecto: el secreto está en la yema

Karlos Arguiñano tiene un truco para conseguir un huevo duro perfecto, siendo una de las formas para poder obtener una yema tal y como debe ser. El huevo duro puede parecer una receta sencilla, pero no lo es, o quizás no tanto como nos imaginaríamos. Tenemos que pensar que estamos ante un tipo de elemento que puede ser el que marque esa receta que, aparentemente, es sencilla, pero puede no serlo tanto, sobre todo, si tenemos en cuenta lo que nos está esperando.

Hay un secreto que puede llegar a ser el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves. Esos huevos rellenos de atún y mayonesa que son sinónimo de buen tiempo, fresquitos de la nevera se convierten en la excusa perfecta para probar este truco. Con una cerveza bien fresquita o con un vino blanco, puede ser un buen manjar. Un cambio de ciclo que puede convertirse en algunos elementos que quizás hasta ahora no teníamos en mente y que pueden ser fundamentales. Sin duda alguna, tendremos que apostar claramente por un huevo duro perfecto que con Karlos Arguiñano vamos a conseguir.

Este truco de Karlos Arguiñano nos cambiará la vida

Este experto en el arte de la cocina más tradicional y auténtica es capaz de transmitir sus conocimientos como nadie. Lo seguimos en su programa de televisión, pero también, debemos tener todos sus libros que nos ayudarán a obtener unas recetas y trucos que nos ayudarán en la cocina.

Realmente, podemos ser capaces de crear los platos más simples, pero también los más elaborados. Uno de los básicos que no puede faltar en ninguna cocina es el huevo. Un alimento capaz de convertirse en infinidad de recetas, sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante un tipo de comida que puede cambiarnos para siempre la forma de cocinarla.

Hay un ingrediente ideal para ensaladas o simplemente para acompañar todo tipo de sopas y guisos, el huevo. Por lo que, hasta la fecha, quizás no sabíamos que podemos empezar a tener en cuenta una serie de pasos claves para conseguir el mejor huevo duro posible.

Una combinación de ingredientes que pueden acabar siendo los que marcarán un antes y un después. El huevo duro, la base de alguno de los platos que queremos cocinar, tiene sus secretos y Karlos Arguiñano nos los descubre.

El secreto está en la yema

Este truco de Karlos Arguiñano se centra en una yema de huevo que tiene mucho que ofrecernos y que quizás hasta ahora no sabíamos que podíamos tener en cuenta. La yema suele quedarse en el fondo del huevo duro y eso es algo que no nos interesa.

Arguiñano hace rodar el huevo en el cazo, moviéndolo para que la yema no se quede en el fondo, sino en el centro. Es un truco que quizás hasta ahora no sabíamos, pero tiene su razón de ser y nos ayudará a crear unos huevos duros perfectos para cualquier plato.

El otro factor que influye en la cocción de un buen huevo duro es el tiempo. Se necesitan 10 minutos para conseguir que nos quede perfecto. Es cuestión de tener un poco de paciencia y de remover un poco el huevo antes de lo que pensábamos.

Te proponemos una receta de huevos duros rellenos de bechamel para que puedas poner en práctica este truco de Karlos Arguiñano. Es ideal para estos días y te ayudará a aprovechar al máximo estos huevos duros.

Ingredientes:

6 huevos

60 g de jamón serrano

½ l de leche

40 g de harina

1 lechuga

300 ml de salsa de tomate

Harina y huevo batido (para rebozar)

Aceite de oliva virgen extra

Vinagre

Sal

Perejil

Elaboración:

Resta receta es muy fácil de preparar, solo necesitamos conseguir todos los ingredientes necesarios y que sean de la mejor calidad posible. Preparamos una cazuela, calentamos el agua y esperamos a que empiece a hervir para colocar los huevos. Cocemos los huevos durante unos 10 minutos hasta que queden duros y podamos usarlos como base de esta delicia. Colocamos los huevos ya cocinados bajo un chorro de agua fría, esperamos a que se enfríen para pelarlos. Pelamos los huevos y los cortamos por la mitad, separaremos las yemas de las claras y los reservamos. Podemos añadirle un poco de lechuga que prepararíamos en este momento para servir los huevos con ella, nos quedaría un plato de lo más vistoso. La lavamos, cortamos y aliñamos.

Atrévete a preparar más huevos duros perfectos que se conviertan en la base de una cocina en la que todo es posible. Una mezcla de sabores y de ingredientes que seguro que te apasionará en todos los sentidos.