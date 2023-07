El truco infalible del papel de aluminio en la ventana que te va cambiar la vida

El papel de aluminio es un elemento que todos tenemos en la cocina y que tiene muchos más usos de los que pensábamos. Aunque por norma general lo utilizamos para guardar los alimentos, lo cierto es que se le puede sacar mucho más partido. Ahora hemos descubierto un truco que te va a cambiar la vida y que jamás hubieras imaginado que podías poner en práctica. En las redes sociales hemos descubierto que poner papel de aluminio en la ventana puede ser la solución más eficaz para vivir en un hogar más cálido y acogedor sin tener que gastar un dineral.

El truco del papel de aluminio en la ventana

El objetivo no es otro que poner fin a un problema realmente molesto: los pájaros, especialmente las palomas. Cuando se acerquen a nuestra ventana, la lámina de papel de aluminio reflejará los rayos del sol, los molestará y no se acercarán. De esta manera, evitaremos tener que estar limpiando continuamente los excrementos de las aves.

Ahora bien, es fundamental considerar que esta solución puede tener ciertas limitaciones. Algunas aves se pueden acostumbrar rápidamente al reflejo del papel de aluminio y no sentir que este sea una amenaza para ellas. A esto hay que sumar que puede afectar a la estética de las ventanas e incluso obstruir la visibilidad.

Sin embargo, si la presencia de pájaros es un problema frecuente en nuestra casa, merece la pena probarlo. Para colocar el papel de aluminio, debemos seguir estos pasos:

En primer lugar, tenemos que colocar el papel de aluminio en el exterior de la ventana para potenciar su efecto de reflejo. Para obtener mejores resultados, debemos asegurarnos de cubrir la mayor superficie posible. De vez en cuando, podemos variar la ubicación del papel de aluminio para que las aves no se acostumbren a su presencia. Y, por último, para mantenerlo brillante, es fundamental que limpiemos el papel de aluminio con regularidad.

Otros usos

El papel de aluminio también es muy útil para limpiar ollas quemadas y dejarlas como nuevas. Es tan sencillo como coger un trozo grande del material, formar una bola grande y frotar sobre las zonas de la olla que queremos abrillantar. Un método tan sencillo como efectivo.

Uno de los remedios más populares es el de limpiar objetos de plata, como joyas o cubertería. En este caso, cubrimos un recipiente grande con papel de aluminio. A continuación, lo llenamos con agua caliente y dos cucharadas de sal gorda. Introducimos los objetos que queremos limpiar y esperamos 20 minutos. ¡Así de fácil!