El trucazo para que los plátanos no maduren antes de tiempo

Este trucazo te va a ayudar a disfrutar durante más tiempo de un tipo de fruta que no puede faltar en ninguna casa, los plátanos. Este ingrediente suele tener una vida útil que puede ser más corta de lo esperado, especialmente si está sometido a unas temperaturas que van en aumento en casi todas las casas. En invierno con la calefacción y en verano con las altas temperaturas que los condenan a la nevera. Si te gustan los plátanos y quieres ahorrarte una buena cantidad de dinero, no lo dudes, esto es lo que debes hacer para que no maduren.

Los plátanos no maduran antes de tiempo con este trucazo

Los plátanos los vas a tener durante más tiempo en la nevera aplicando una serie de trucos básicos. La esencia de este tipo de frutas es que estén en perfectas condiciones durante el máximo posible. La tendencia es a comprar de más, pero eso no significa que debamos tirar la comida. Sino todo lo contrario.

Vas a lograr que tu cesta de la compra te dure más tiempo con elementos que son claves. Una serie de alimentos que tendrán una vida más y más larga gracias a la manea de guardar estos elementos. Puedes hacer que te duren más si los guardas correctamente en la nevera o fuera de ella.

Las frutas en el frutero es algo que hacemos nada más llegar a casa. Las colocamos expuestas en la cocina para que niños y no tan niños disfruten de un ingrediente que debe incorporarse a cualquier dieta. Un total de 5 piezas al día de frutas y verduras son esenciales. Los plátanos ya serán una de las opciones diarias para disfrutar de parte de un desayuno, merienda o postre.

Este truco ayudará a que tus plátanos duren más

Separa los plátanos y envuelve sus tallos. Se conservarán mucho mejor si los envuelves en plástico para conseguir que no se pasen tan rápidamente. Una vez que lo compremos tiene los días contados. Se puede poner negro en cuestión de días en casa, hagamos lo que hagamos.

Podrás conservar tu plátano más fresco si lo tienes ya listo para comer añadiendo un chorrito de limón. Llevar el túper al colegio o a la oficina con el plátano ya cortado será mucho más sencillo si optas por añadir este ingrediente básico, notarás la diferencia en todos los sentidos.

El plátano congelado está disponible para una gran variedad de recetas. Una de las formas de conservar la fruta es congelarla. En el caso del plátano nos puede ayudar a crear una gran variedad de recetas espectaculares. Simplemente pela el plátano y córtalo en rodajas. Añade limón y deja que se congele.

Puedes sacarlo del congelador durante la noche para desayunar un delicioso pudin de plátano o llevarte a la oficina el túper. Si ves el plátano que está bien de precio, no lo dudes, habrá llegado el momento de comprarlo. Es el momento de conseguir una receta de lujo o una fruta excepcional sin gastar demasiado.

Estos trucos son una forma de ahorrar, pero no son los únicos. Todas las frutas y verduras tienen una forma de conservarse que nos permite mantenerlo en perfectas condiciones. Uno de los grandes inconvenientes de la comida fresca es que tiene un plazo de validez que nos hace hacer como antes, ir una vez al día al supermercado en busca de todo lo que necesitamos.

Hoy en día no disponemos de tiempo, pero eso no significa que debemos renunciar a un cuidado esencial de frutas y verduras en nuestra cocina.